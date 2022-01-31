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ЛНР не получала приглашений на переговоры в Стамбул, заявил Пасечник
ЛНР не получала приглашений на переговоры в Стамбул, заявил Пасечник - РИА Новости, 31.01.2022
ЛНР не получала приглашений на переговоры в Стамбул, заявил Пасечник
Представители самопровозглашенной Луганской народной республики не получали официальных приглашений на переговоры с Украиной в Стамбул, заявил РИА Новости глава РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T09:02
2022-01-31T10:05
в мире
стамбул
луганск
луганская народная республика
мид турции
мевлют чавушоглу
обсе
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Представители самопровозглашенной Луганской народной республики не получали официальных приглашений на переговоры с Украиной в Стамбул, заявил РИА Новости глава ЛНР Леонид Пасечник.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова принять у себя встречу РФ и Украины в "минском" формате, Анкара готова оказать поддержку. Источник в МИД Турции также заявил, что турецкая сторона планирует организовать переговоры по минским соглашениям в Стамбуле с участием "тех же игроков, что и ранее: Россия, Украина, представители от Донбасса и ОБСЕ"."Никаких официальных письменных предложений мы не получали. Были только консультации в рамках контактной группы, снова же, исключительно по инициативе координатора от ОБСЕ. При этом, мне кажется, что внимание уделяется не настолько значимым деталям. Это лишь один из способов уводить переговорный процесс от основной его сути", - заявил Пасечник.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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в мире, стамбул, луганск, луганская народная республика, мид турции, мевлют чавушоглу, обсе, леонид пасечник, россия
09:02 31.01.2022 (обновлено: 10:05 31.01.2022)
 
ЛНР не получала приглашений на переговоры в Стамбул, заявил Пасечник

Глава ЛНР Пасечник: Луганск не получал приглашений на переговоры с Украиной в Стамбул

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Пасечник
Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Леонид Пасечник
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Представители самопровозглашенной Луганской народной республики не получали официальных приглашений на переговоры с Украиной в Стамбул, заявил РИА Новости глава ЛНР Леонид Пасечник.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова принять у себя встречу РФ и Украины в "минском" формате, Анкара готова оказать поддержку. Источник в МИД Турции также заявил, что турецкая сторона планирует организовать переговоры по минским соглашениям в Стамбуле с участием "тех же игроков, что и ранее: Россия, Украина, представители от Донбасса и ОБСЕ".
"Никаких официальных письменных предложений мы не получали. Были только консультации в рамках контактной группы, снова же, исключительно по инициативе координатора от ОБСЕ. При этом, мне кажется, что внимание уделяется не настолько значимым деталям. Это лишь один из способов уводить переговорный процесс от основной его сути", - заявил Пасечник.
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Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
30 января, 16:46
В ЛНР заявили о прибытии украинского спецназа к линии соприкосновения
 
В миреСтамбулЛуганскЛуганская Народная РеспубликаМИД ТурцииМевлют ЧавушоглуОБСЕЛеонид ПасечникРоссия
 
 
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