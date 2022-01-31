https://ria.ru/20220131/koronavirus-1770374103.html

Более 93 тысяч петербуржцев с COVID-19 находятся на амбулаторном лечении

Более 93 тысяч петербуржцев с COVID-19 находятся на амбулаторном лечении - РИА Новости, 31.01.2022

Более 93 тысяч петербуржцев с COVID-19 находятся на амбулаторном лечении

В Петербурге в настоящее время 93 тысячи человек с подтвержденным COVID-19 находятся на амбулаторном лечении, всего под наблюдением врачей с признаками ОРВИ и... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T19:44

2022-01-31T19:44

2022-01-31T19:44

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

александр беглов

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. В Петербурге в настоящее время 93 тысячи человек с подтвержденным COVID-19 находятся на амбулаторном лечении, всего под наблюдением врачей с признаками ОРВИ и COVID - более 200 тысяч человек, сообщил губернатор города Александр Беглов.Беглов также поблагодарил жителей, которые вакцинируются либо ревакцинируются от коронавируса. Он напомнил, что в городе уже начали прививать подростков от COVID-19."У города впереди несколько очень сложных недель. Сегодня очень важно использовать все, чему мы научились за время борьбы с пандемией. Прежде всего, это соблюдение санитарных норм и ограничений. Использование маски при пользовании общественным транспортом и в других общественных местах. Соблюдение социальной дистанции, правил личной гигиены. Сегодня самый простой барьер может защитить от инфекции", - добавил губернатор.

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