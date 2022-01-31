Более 93 тысяч петербуржцев с COVID-19 находятся на амбулаторном лечении
Глава Петербурга Беглов: 93 тысячи жителей с COVID-19 находятся под наблюдением врачей
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПост таблеток в отделении больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Пост таблеток в отделении больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. В Петербурге в настоящее время 93 тысячи человек с подтвержденным COVID-19 находятся на амбулаторном лечении, всего под наблюдением врачей с признаками ОРВИ и COVID - более 200 тысяч человек, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Число амбулаторных больных с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Петербурге превысило 93 тысячи человек, всего под наблюдением врачей с признаками ОРВИ и ковида находятся более 200 тысяч. Такого не было ни разу за время нашей борьбы с ковидом", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".
Беглов также поблагодарил жителей, которые вакцинируются либо ревакцинируются от коронавируса. Он напомнил, что в городе уже начали прививать подростков от COVID-19.
"У города впереди несколько очень сложных недель. Сегодня очень важно использовать все, чему мы научились за время борьбы с пандемией. Прежде всего, это соблюдение санитарных норм и ограничений. Использование маски при пользовании общественным транспортом и в других общественных местах. Соблюдение социальной дистанции, правил личной гигиены. Сегодня самый простой барьер может защитить от инфекции", - добавил губернатор.