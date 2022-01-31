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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220131/koronavirus-1770355368.html
В Вологодской области увеличат количество коек для детей с COVID-19
В Вологодской области увеличат количество коек для детей с COVID-19 - РИА Новости, 31.01.2022
В Вологодской области увеличат количество коек для детей с COVID-19
Коечный фонд для лечения детей с коронавирусной инфекцией в моногоспиталях Вологды и Череповца будет увеличен, сообщил первый заместитель губернатора... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T17:48
2022-01-31T17:48
распространение коронавируса
общество
дети
вологодская область
вологда
череповец
здоровье - общество
коронавирусы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Коечный фонд для лечения детей с коронавирусной инфекцией в моногоспиталях Вологды и Череповца будет увеличен, сообщил первый заместитель губернатора Вологодской области Антон Кольцов."На сегодняшний день 98 детей госпитализировано, сегодня на детей приходится уже 10% от всех госпитализаций. Необходимо развернуть еще койки... Нужно сформировать до 100 коек в Вологде и 100 в Череповце для детей, это нужно сделать сейчас. Идет угрожающая тенденция по росту детских госпитализаций... Увеличиваем с сегодняшнего дня на 25 коек в Вологодском родительном доме", - сообщил во время заседания оперативного штаба Кольцов.По его словам, число детей, заболевших коронавирусом, увеличилось за неделю в 2,7 раза, всего в структуре заразившихся доля детей выросла с 20% до 35%.Сейчас в регионе к развертыванию также готовится дополнительно 25 коек в Вологодской областной детской клинической больнице, на 50 коек будет увеличен коечный фонд для детей в Вологодской областной инфекционной больнице №2 в Череповце. Также принято решение развернуть 50 коек для лечения коронавируса в Череповецком городском родильном доме.
https://ria.ru/20220127/omikron-1769756979.html
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общество, дети, вологодская область, вологда, череповец, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
17:48 31.01.2022
 
В Вологодской области увеличат количество коек для детей с COVID-19

В моногоспиталях Вологды и Череповца увеличат количество коек для детей с COVID-19

© Фото : сайт Губернатора Вологодской областиМоногоспиталь в Вологде
Моногоспиталь в Вологде - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© Фото : сайт Губернатора Вологодской области
Моногоспиталь в Вологде
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Коечный фонд для лечения детей с коронавирусной инфекцией в моногоспиталях Вологды и Череповца будет увеличен, сообщил первый заместитель губернатора Вологодской области Антон Кольцов.
"На сегодняшний день 98 детей госпитализировано, сегодня на детей приходится уже 10% от всех госпитализаций. Необходимо развернуть еще койки... Нужно сформировать до 100 коек в Вологде и 100 в Череповце для детей, это нужно сделать сейчас. Идет угрожающая тенденция по росту детских госпитализаций... Увеличиваем с сегодняшнего дня на 25 коек в Вологодском родительном доме", - сообщил во время заседания оперативного штаба Кольцов.
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Сейчас в регионе к развертыванию также готовится дополнительно 25 коек в Вологодской областной детской клинической больнице, на 50 коек будет увеличен коечный фонд для детей в Вологодской областной инфекционной больнице №2 в Череповце. Также принято решение развернуть 50 коек для лечения коронавируса в Череповецком городском родильном доме.
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