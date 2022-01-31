https://ria.ru/20220131/koronavirus-1770355368.html

В Вологодской области увеличат количество коек для детей с COVID-19

В Вологодской области увеличат количество коек для детей с COVID-19 - РИА Новости, 31.01.2022

В Вологодской области увеличат количество коек для детей с COVID-19

Коечный фонд для лечения детей с коронавирусной инфекцией в моногоспиталях Вологды и Череповца будет увеличен, сообщил первый заместитель губернатора... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T17:48

2022-01-31T17:48

2022-01-31T17:48

распространение коронавируса

общество

дети

вологодская область

вологда

череповец

здоровье - общество

коронавирусы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751130356_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_48e4166dd5ab21a396a4080425f86d10.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Коечный фонд для лечения детей с коронавирусной инфекцией в моногоспиталях Вологды и Череповца будет увеличен, сообщил первый заместитель губернатора Вологодской области Антон Кольцов."На сегодняшний день 98 детей госпитализировано, сегодня на детей приходится уже 10% от всех госпитализаций. Необходимо развернуть еще койки... Нужно сформировать до 100 коек в Вологде и 100 в Череповце для детей, это нужно сделать сейчас. Идет угрожающая тенденция по росту детских госпитализаций... Увеличиваем с сегодняшнего дня на 25 коек в Вологодском родительном доме", - сообщил во время заседания оперативного штаба Кольцов.По его словам, число детей, заболевших коронавирусом, увеличилось за неделю в 2,7 раза, всего в структуре заразившихся доля детей выросла с 20% до 35%.Сейчас в регионе к развертыванию также готовится дополнительно 25 коек в Вологодской областной детской клинической больнице, на 50 коек будет увеличен коечный фонд для детей в Вологодской областной инфекционной больнице №2 в Череповце. Также принято решение развернуть 50 коек для лечения коронавируса в Череповецком городском родильном доме.

https://ria.ru/20220127/omikron-1769756979.html

https://ria.ru/20220126/omikron-1769535342.html

вологодская область

вологда

череповец

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, дети, вологодская область, вологда, череповец, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса