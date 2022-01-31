https://ria.ru/20220131/koronavirus-1770326947.html

Беглов заявил о пятой волне пандемии в Петербурге

Беглов заявил о пятой волне пандемии в Петербурге - РИА Новости, 31.01.2022

Беглов заявил о пятой волне пандемии в Петербурге

Санкт-Петербург переживает пятую волну пандемии коронавируса, которая стала самой массовой, в последние дни ежедневно заболевают 15-18 тысяч человек, сообщил... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T15:39

2022-01-31T15:39

2022-01-31T16:08

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Санкт-Петербург переживает пятую волну пандемии коронавируса, которая стала самой массовой, в последние дни ежедневно заболевают 15-18 тысяч человек, сообщил губернатор города Александр Беглов."Город переживает пятую волну эпидемии. Она самая массовая за все время пандемии. По всей стране отмечается вертикальный рост заболеваемости. Неделю назад в Петербурге ежедневно заболевало 9-10 тысяч человек, последние дни – 15-18 тысяч", - сказал он на видео, распространенном пресс-службой администрации губернатора.Беглов сообщил, что самая большая нагрузка в настоящее время легла на городские поликлиники. "Взрывной рост заболеваемости создает особые сложности в работе этого звена. Их врачам, медсестрам, специалистам сегодня труднее всего. Мы расширяем мощности поликлиник, службы 122, привлекаем студентов. Болеют не только обычные горожане, болеют врачи, медсестры, санитарки. Мы все это видим", - сказал он.Губернатор в связи со сложной ситуацией попросил горожан проявить понимание и терпение. "Эпидемия влияет на все сферы жизни – на работу предприятий, на работу учреждений образования, культуры, сферы услуг, транспорта. Сегодня мы все должны подумать, чем каждый из нас может помочь городу, родным и близким, друг другу. В особом внимании нуждаются старшие родственники, им труднее всего переносить болезнь… Если можете ограничить контакты, сделайте это. Все, кто сейчас планирует вакцинироваться или ревакцинироваться, придите на прививочные пункты. Следите за соблюдением масочного режима… В эти трудные для нашего города дни прошу проявить понимание и терпение", - сказал Беглов.

https://ria.ru/20220128/peterburg-1769889505.html

https://ria.ru/20220131/shkolniki-1770315064.html

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