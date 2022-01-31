15:30 31.01.2022 (обновлено: 15:41 31.01.2022)
В Тульской области ввели школьные каникулы из-за COVID-19
В Тульской области ввели школьные каникулы со 2 по 11 февраля из-за COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНадпись "Каникулы" на школьной доске в учебном классе в школе
Надпись "Каникулы" на школьной доске в учебном классе в школе
ЯРОСЛАВЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Внеплановые каникулы введены в Тульской области со 2 по 11 февраля из-за высокой заболеваемостью COVID-19, сообщает правительство региона.
Руководитель управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев на заседании регионального оперативного штаба сообщил, что эпидпорог по гриппу и ОРВИ среди детей превышен в 2,2 раза, несовершеннолетние составляют 45% от общего числа людей, болеющих респираторными заболеваниями. Случаи COVID-19 зарегистрированы в 87 школах.
По данным властей, сегодня по причине болезни уроки не посещают 12 603 школьника и 904 педагога.
"С учетом эпидситуации управление Роспотребнадзора направило в региональное министерство образования рекомендации о введении дополнительных каникул, что поможет разорвать цепочку распространения гриппа и ОРВИ в школах. Внеплановые каникулы во всех школах и учреждениях среднего профессионального образования пройдут со 2 по 11 февраля. Школьники и студенты вернутся к учебе 14 февраля", - говорится в сообщении.
Для учеников начальной школы на этот период при наличии потребности могут быть открыты дежурные группы. Детские сады смогут продолжить работу, если это позволит эпидобстановка в каждом конкретном учреждении, отмечается в сообщении. Учреждениям дополнительного образования рекомендовано на этот период перейти на дистант.
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