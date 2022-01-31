https://ria.ru/20220131/kanikuly-1770325042.html

В Тульской области ввели школьные каникулы из-за COVID-19

В Тульской области ввели школьные каникулы из-за COVID-19 - РИА Новости, 31.01.2022

В Тульской области ввели школьные каникулы из-за COVID-19

Внеплановые каникулы введены в Тульской области со 2 по 11 февраля из-за высокой заболеваемостью COVID-19, сообщает правительство региона. РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T15:30

2022-01-31T15:30

2022-01-31T15:41

общество

школа

дети

тульская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Внеплановые каникулы введены в Тульской области со 2 по 11 февраля из-за высокой заболеваемостью COVID-19, сообщает правительство региона.Руководитель управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев на заседании регионального оперативного штаба сообщил, что эпидпорог по гриппу и ОРВИ среди детей превышен в 2,2 раза, несовершеннолетние составляют 45% от общего числа людей, болеющих респираторными заболеваниями. Случаи COVID-19 зарегистрированы в 87 школах.По данным властей, сегодня по причине болезни уроки не посещают 12 603 школьника и 904 педагога."С учетом эпидситуации управление Роспотребнадзора направило в региональное министерство образования рекомендации о введении дополнительных каникул, что поможет разорвать цепочку распространения гриппа и ОРВИ в школах. Внеплановые каникулы во всех школах и учреждениях среднего профессионального образования пройдут со 2 по 11 февраля. Школьники и студенты вернутся к учебе 14 февраля", - говорится в сообщении.Для учеников начальной школы на этот период при наличии потребности могут быть открыты дежурные группы. Детские сады смогут продолжить работу, если это позволит эпидобстановка в каждом конкретном учреждении, отмечается в сообщении. Учреждениям дополнительного образования рекомендовано на этот период перейти на дистант.

https://ria.ru/20220131/shkoly-1770254561.html

https://ria.ru/20220130/obuchenie-1770192784.html

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общество, школа, дети, тульская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, сн_образование, социальный навигатор