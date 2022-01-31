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Туризм
https://ria.ru/20220131/indoneziya-1770325337.html
Индонезия сократила карантин для привитых туристов до пяти дней
Индонезия сократила карантин для привитых туристов до пяти дней - РИА Новости, 31.01.2022
Индонезия сократила карантин для привитых туристов до пяти дней
Индонезия сократила срок карантина по прибытии для полностью вакцинированных международных путешественников с семи до пяти дней, включая туристический остров... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T18:06
2022-01-31T18:06
туризм
виза
карантин
индонезия
singapore airlines
новости - туризм
туристы
туризм
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БАНГКОК, 31 янв — РИА Новости. Индонезия сократила срок карантина по прибытии для полностью вакцинированных международных путешественников с семи до пяти дней, включая туристический остров Бали, заявил в понедельник координатор мер контроля распространения коронавирусной инфекции по Яве и Бали Лухут Бинсар.По его словам, инкубационный период "омикрона" составляет "около трех дней", и именно этот штамм доминирует в странах, откуда приезжают в Индонезию туристы и возвращающиеся на родину жители."Но для наших граждан, получивших только первую дозу двухкомпонентной вакцины, карантин остается семидневным", — уточнил чиновник, слова которого приводит новостной портал Tempo.Ранее власти уже сокращали самоизоляцию с десяти до семи, пяти и трех дней, однако с началом распространения в мире штамма "омикрон" срок был вновь увеличен.Лухут Бинсар также заявил, что новые меры действуют и на популярном у отдыхающих со всего мира острове Бали, где в феврале начнется новая фаза открытия для иностранных путешественников.В Индонезии по-прежнему действует временный запрет на получение виз по прибытии, однако однократные электронные визы, которые можно оформить в интернете без посещения индонезийского посольства, уже действуют, уточняется на местном портале Welcome Back To Bali.
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виза, карантин, индонезия, singapore airlines, новости - туризм, туристы, туризм, бали, коронавирус covid-19, сертификат о вакцинации, омикрон-штамм коронавируса
18:06 31.01.2022
 
Индонезия сократила карантин для привитых туристов до пяти дней

Индонезия сократила срок карантина для вакцинированных туристов с семи до пяти дней

© РИА Новости / Мария СеливановаХрам Улун Дану на озере Бератан. Бали
Храм Улун Дану на озере Бератан. Бали - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 31 янв — РИА Новости. Индонезия сократила срок карантина по прибытии для полностью вакцинированных международных путешественников с семи до пяти дней, включая туристический остров Бали, заявил в понедельник координатор мер контроля распространения коронавирусной инфекции по Яве и Бали Лухут Бинсар.
По его словам, инкубационный период "омикрона" составляет "около трех дней", и именно этот штамм доминирует в странах, откуда приезжают в Индонезию туристы и возвращающиеся на родину жители.
"Но для наших граждан, получивших только первую дозу двухкомпонентной вакцины, карантин остается семидневным", — уточнил чиновник, слова которого приводит новостной портал Tempo.
Ранее власти уже сокращали самоизоляцию с десяти до семи, пяти и трех дней, однако с началом распространения в мире штамма "омикрон" срок был вновь увеличен.
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Лухут Бинсар также заявил, что новые меры действуют и на популярном у отдыхающих со всего мира острове Бали, где в феврале начнется новая фаза открытия для иностранных путешественников.
В Индонезии по-прежнему действует временный запрет на получение виз по прибытии, однако однократные электронные визы, которые можно оформить в интернете без посещения индонезийского посольства, уже действуют, уточняется на местном портале Welcome Back To Bali.
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