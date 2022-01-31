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Вильфанд рассказал о прогнозе погоды на февраль
Вильфанд рассказал о прогнозе погоды на февраль - РИА Новости, 31.01.2022
Вильфанд рассказал о прогнозе погоды на февраль
Заметное превышение температурной нормы ожидается в феврале на востоке Европейской России, Урале и в Сибири, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T17:27
2022-01-31T18:19
общество
алтайский край
амурская область
гидрометцентр
роман вильфанд
погода
россия
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Заметное превышение температурной нормы ожидается в феврале на востоке Европейской России, Урале и в Сибири, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Температура на всей территории страны, кроме самого северо-востока, прогнозируется с положительной аномалией", — сказал он.Специалист добавил, что за исключением Приволжья, Урала, Сибири и западной части Якутии, на остальной территории погода будет около нормы, но на положительном фоне. Отрицательные аномалии могут быть на Чукотке и Камчатке.По словам ученого, "теплый февраль" не означает монотонности погоды: температура будет колебаться."Дефицит осадков прогнозируется на азиатской территории России и на большей части Хабаровского края, в Магаданской области. Избыток будет в западных регионах европейской территории России (Архангельская область, Мурманская область, Карелия, Вологодская, Тверская, Новгородская, Ленинградская, Брянская, Смоленская, Курская области)", — добавил Вильфанд. Также избыток осадков ожидается в Томской и Новосибирской областях, Алтайском крае, Хакасии и Туве, Амурской области и Приморье.
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общество, алтайский край, амурская область, гидрометцентр, роман вильфанд, погода, россия
17:27 31.01.2022 (обновлено: 18:19 31.01.2022)
 
Вильфанд рассказал о прогнозе погоды на февраль

Глава Гидрометцентра Вильфанд: европейскую часть России и Сибирь ожидает теплый февраль

© РИА Новости / Алексей ДаничевСнегопад в Санкт-Петербурге
Снегопад в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Снегопад в Санкт-Петербурге
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Заметное превышение температурной нормы ожидается в феврале на востоке Европейской России, Урале и в Сибири, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Температура на всей территории страны, кроме самого северо-востока, прогнозируется с положительной аномалией", — сказал он.
Специалист добавил, что за исключением Приволжья, Урала, Сибири и западной части Якутии, на остальной территории погода будет около нормы, но на положительном фоне. Отрицательные аномалии могут быть на Чукотке и Камчатке.
По словам ученого, "теплый февраль" не означает монотонности погоды: температура будет колебаться.
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"Дефицит осадков прогнозируется на азиатской территории России и на большей части Хабаровского края, в Магаданской области. Избыток будет в западных регионах европейской территории России (Архангельская область, Мурманская область, Карелия, Вологодская, Тверская, Новгородская, Ленинградская, Брянская, Смоленская, Курская области)", — добавил Вильфанд.
Также избыток осадков ожидается в Томской и Новосибирской областях, Алтайском крае, Хакасии и Туве, Амурской области и Приморье.
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ОбществоАлтайский крайАмурская областьГидрометцентрРоман ВильфандПогодаРоссия
 
 
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