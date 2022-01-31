https://ria.ru/20220131/facepay-1770231025.html

Максим Ликсутов: все турникеты метро будут принимать банковские карты летом

Максим Ликсутов: все турникеты метро будут принимать банковские карты летом - РИА Новости, 31.01.2022

Максим Ликсутов: все турникеты метро будут принимать банковские карты летом

О том, как работает городской транспорт в Москве во время пандемии, о вакцинации сотрудников, расширении использования системы Face Pay, закупках новых вагонов... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T11:00

2022-01-31T11:00

2022-01-31T12:23

общество

технологии

интервью

московский метрополитен

лондон

москва

google android

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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О том, как работает городской транспорт в Москве во время пандемии, о вакцинации сотрудников, расширении использования системы Face Pay, закупках новых вагонов метро и электробусов, а также об эффекте от снижения нештрафуемого порога скорости в интервью РИА Новости рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. — Давайте начнем с самой актуальной на данный момент темы — коронавируса. Заболеваемость в Москве растет день ото дня, и на днях буквально мэр сообщил, что фактически началась новая волна ковида. Планируются ли какие-то меры на транспорте, возможно, усиление дезинфекции подвижного состава, проверок соблюдения масочного режима? А также всех интересует вопрос ограничения для определенных категорий пассажиров, в частности школьников, пенсионеров, как это было в предыдущие волны. Что вы планируете?— Окончательное решение по любым ограничениям в Москве принимает оперативный штаб, главный санитарный врач по городу Москве, Роспотребнадзор. Мы максимально качественно продолжаем убирать весь подвижной состав, в первую очередь это вагоны метро. Почти четыре тысячи человек за ночь у нас обрабатывают поезда метрополитена и инфраструктуру. Еще столько же человек заняты в дезинфекции наземного и железнодорожного транспорта.Другая наша задача — это все поверхности, начиная от лент на эскалаторе, кнопок билетных автоматов — протирать как можно чаще в течение всего рабочего дня. Мы здесь сильно отличаемся от других метрополитенов мира, где дезинфекция происходит один раз в ночное время. Мы изменили регламент и проводим обработку несколько раз в день.В течение дня весь наземный городской транспорт также проходит тщательную дезинфекцию. Кроме того, отменена продажа билетов у водителей.Следим также за тем, чтобы пассажиры были в масках при входе в транспорт и во время поездки. Напоминаю, что эти меры необходимо соблюдать — это решение врачей. Совместно с департаментом здравоохранения Москвы мы также открыли пункты экспресс-тестирования и вакцинации.— А какой процент работников городского транспорта привит от коронавируса?— На сегодняшний день эта цифра около 92%, остальные наши сотрудники имеют медицинский отвод. Часть уже прививается повторно, исходя из сроков и рекомендаций врачей. Мы настоятельно рекомендовали всем своим сотрудникам прививаться и обеспечили их возможностью это сделать.— Давайте теперь на более позитивные темы поговорим. Можно сказать, что в прошлом году, без преувеличения, произошел цифровой прорыв в билетной системе, заработал Face Pay, виртуальная карта "Тройка". Какой процент пассажиров пользуется системой Face Pay? Когда виртуальная "Тройка" заработает на устройствах Apple? И, может быть, вы расскажете о каких-то новых способах оплаты, которые планируют ввести?— Могу по праву сказать, что наша система оплаты проезда Face Pay в мире больше нигде в таком масштабе не реализована. Мы хотим, чтобы Face Pay появился и на Московском центральном кольце в этом году. И следующим этапом — скорее всего, это будет уже 2023 год — система появится на МЦД, какие-то ее элементы будут в наземном городском транспорте.Около 70 тысяч человек уже зарегистрировали свою биометрию, чтобы оплачивать проезд с помощью Face Pay. Всем настоятельно рекомендую попробовать и начать пользоваться. Я был одним из первых, кто сдал свои данные, как только эта система начала работать. Вы заходите в метро, ни к чему не прикасаетесь при входе, при оплате проезда. Система вас узнает, и вы свободно проходите дальше. На мой взгляд, это очень безопасно сейчас, в период пандемии.Система эффективно работает даже при наличии маски на лице. Сейчас около 5,5 тысячи человек пользуются сервисом в рабочий день. Мы рассчитываем, что в ближайшие два-три года количество пассажиров, которые выберут Face Pay, вырастет где-то до 15%.Приведу пример, как развивалась система оплаты проезда банковскими картами в метро. Она заработала в 2016 году, тогда примерно тысяча человек в день оплачивали проезд, прикладывая банковские карты либо телефон. И теперь, если брать данные за декабрь 2021 года, уже почти 900 тысяч человек ежедневно пользуются оплатой проезда по банковским картам.Мы говорили с коллегами из Берлина, у них на некоторых турникетах тоже есть система оплаты проезда банковскими картами, но очень маленький процент людей ей пользуется. Москвичи же мгновенно реагируют на все инновации, которые им удобны, и мы этим очень сильно отличаемся от других жителей Европы — своим прогрессивным подходом ко всему новому.Помимо Face Pay, все остальные способы оплаты останутся, будут появляться новые. В 2021 году также появилась возможность расплачиваться картой "Тройка" на Android. В наших планах, чтобы "Тройка" появилась у вас в "кошельке" на телефоне Apple. По этому вопросу мы с коллегами активно взаимодействуем. Для этого и мы, и они, со своей стороны, делают большой объем работ, и мы верим, что это рано или поздно случится. Мы работаем и с другими производителями мобильных телефонов, и самых современных систем оплат, чтобы эти системы появлялись в первую очередь именно в Московском метрополитене. Еще одна задача — летом все без исключения турникеты московского метро должны начать принимать банковские карты.В России принята программа "Цифровая экономика", которую утвердил президент Российской Федерации, чтобы в первую очередь внедрялись именно российские технологии и российские решения. Поэтому новое оборудование на всех турникетах, которое мы планируем поставить, чтобы принимались банковские карты, — все оно изготовлено российскими производителями, используется российское ПО. И это очень здорово, что уже такие высокотехнологичные вещи могут делать в России, и основная часть этих производств расположена в Москве.— В начале года у нас традиционно произошло изменение в тарифной системе на городском транспорте, в частности, появились новые билеты на наземный транспорт по 365 и на 90 дней, а также бесплатные пересадки внутри одного маршрута. Насколько востребованными оказались эти меры, какое количество людей пользуются этими услугами?— Мы постоянно работаем над тем, чтобы наша билетная система и билетное меню были удобными и понятными для пассажиров. Стараемся убирать невостребованные типы билетов. Да, у нас появились два билета — на 90 и на 365 дней на наземный транспорт, и мы уже видим, что по ним совершено уже более 90 тысяч поездок. Это хороший показатель.Осенью прошлого года мэр Москвы принял решение — пересадки между разными маршрутами наземного городского транспорта сделать бесплатными. То есть если вы в течение 90 минут пересаживаетесь с одного маршрута на другой, то не платите второй раз за поездку. Так же, как во время перехода на разные линии метрополитена. С 2 января можно пересаживаться бесплатно и внутри одного маршрута автобуса, трамвая или электробуса, такое решение тоже уже принято мэром.Пересадки МЦК на метро — бесплатные с момента запуска кольца. Затем мы это реализовали на МЦД, у пассажиров пригородных электричек до запуска диаметров такой возможности не было. Жители экономят существенные деньги, несколько десятков тысяч рублей в год, используя систему удобных пересадок. Только за два года работы диаметров пассажиры МЦД сэкономили более шести миллиардов рублей. Конечно, это все привлекло новых пользователей на московский транспорт, чему мы очень рады.Мы несколько повысили стоимость билетов на этот год, повышение незначительное и не отражает тех реальных расходов, которые несут наши перевозчики. В первую очередь — Московский метрополитен. С учетом большого расширения и открытия новых станций — а это и новые рабочие места, и новые поезда, и новые расходы — повышение было минимальным. И при этом, по решению правительства Москвы, мы оставили огромную программу обновления подвижного состава. В этом году мы ожидаем получить 336 вагонов метро. Пригородные железнодорожные перевозчики планируют приобрести примерно 400 вагонов. Мы купим около 450-500 новых электробусов и от 50 до 100 новых трамваев. Это все в этом году.— Если возвращаться к "Тройке", к ее развитию, можно уже с уверенностью сказать, что она пользуется огромной популярностью в российских регионах. Сколько крупных российских городов и сколько регионов используют "Тройку" на данный момент? И есть ли у вас планы по выходу за пределы страны, предлагаете ли вы эту систему другим государствам?— Нашу билетную систему на различных конкурсах признавали самой инновационной в мире. Последняя премия была в Лондоне в 2021 году. Мы очень гордимся признанием за рубежом, ведь с нами конкурировали билетные системы Лондона, Берлина и других городов, где исторически очень серьезно интегрирована между собой билетная система.И нам всегда приятно, когда руководители самых передовых регионов, российских городов внедряют эту нашу систему. На сегодняшний день это 14 регионов и городов в сумме.У нас есть совместное предприятие со Сбербанком, которое как раз и занимается развитием этой билетной системы, продвижением ее в города и регионы. Наши коллеги предлагают и единую билетную систему на базе карты "Тройка", оказывают помощь в установке валидаторов и всей инфраструктуры, связанной с продажей билетов.Один из самых передовых городов — это Тула, которая первой внедрила эту билетную систему. Коллеги существенно сэкономили деньги, а пассажиры ощутили удобство пользования транспортной системой, когда есть продуманное тарифное меню, удобство в приобретении билета. И мало того, это очень удобно, если вы, например, житель Тулы, приезжаете в Москву и пользуетесь той же картой "Тройка", которая у вас есть.Мы, конечно, думаем о том, чтобы билетную систему нашу предлагать и в другие страны, но в первую очередь ориентированы на наши, российские регионы, особенно Центральный федеральный округ, жители которого очень часто приезжают в Москву, в Московскую область. Наша билетная система с Московской областью полностью интегрирована.— В прошлом году на некоторых улицах в центре у нас изменился скоростной режим. Зачем это было сделано, будет ли продолжаться эта практика и какие улицы будут задействованы?— Не секрет, что почти 40% дорожно-транспортных происшествий в Москве, где страдают люди, как водители, так и пешеходы, случаются из-за превышения скоростного режима. Поэтому разумный скоростной режим — это важно для снижения смертности на дорогах. В России за последние три года погибает примерно 16-17 тысяч человек каждый год. Это огромная цифра. Президент Российской Федерации принял решение, что смертность на дорогах должна снизиться радикально, сократиться почти в четыре раза и стремиться к нулевой.Снижение скорости на дорогах сможет решить эту проблему. Сейчас мы каждую улицу рассматриваем отдельно и по каждой улице совместно с ГИБДД города Москвы принимаем решение о том, какая скорость там должна быть. То есть там, где улицы с минимальным движением автомобилей и много пешеходов, разумно скорость снизить, она должна быть на уровне уже проверенной практикой многих мегаполисов в мире — 30 километров в час. Там, где движение более интенсивное, можно установить и более высокую скорость. Например, Садовое кольцо, Третье транспортное кольцо, вылетные магистрали. Мы каждую улицу анализируем и принимаем точечное решение. Наша цель — это снижение аварийности и количества погибших.Мало того, все автомобилисты сами становятся пешеходами. Например, у нас в теплый период времени 130 тысяч москвичей каждый день используют Бульварное кольцо для пешеходных прогулок или деловых маршрутов. Даже зимой количество пешеходов хоть и снижается, но все равно очень большое. Поэтому мы выступаем за то, чтобы был очень детальный анализ каждой улицы и для каждой принималось решение по скоростному режиму.— По вашей инициативе сейчас в правительстве Российской Федерации обсуждается вопрос о снижении нештрафуемого порога скорости. Есть ли какие-то подвижки в этом деле, ведутся ли переговоры с правительством Москвы на эту тему?— Российская Федерация осталась, наверное, единственной страной в мире, где нештрафуемый порог скорости — плюс 20 километров в час. Притом что все приборы, камеры фотовидеофиксации настроены на три-четыре километра в час — погрешность, которая допустима контролирующими органами. Я уверен, как и эксперты федерального уровня, которых мы привлекали к этой работе, что снижение нештрафуемого порога — не вопрос количества штрафов, это действительно существенным образом отразится на снижении смертности на дорогах города.Наша оценка — до 10% сокращение смертей на дорогах Москвы, если скоростной порог в городах снизится хотя бы до десяти километров в час. Вне города этот порог может остаться какой есть, хотя и там ДТП носят тоже достаточно тяжелый характер, но все-таки в городах аварий намного больше.Некоторые говорят, что это повлечет за собой увеличение штрафов, и в этом смысл. Я могу совершенно точно сказать, что для нас будет успехом, если камеры не будут выписывать штрафов вообще. Это значит, что мы добились того, что нарушений меньше, соответственно, аварий меньше, и от этого движение в городе будет только лучше. Авария, например, на Тверской улице, где на некоторых участках по три полосы, перекрывает движение на одной полосе, соответственно, пропускная способность всей улицы сокращается на 30%. Поэтому меньше аварий — лучше будет движение, а выиграют от этого все законопослушные автомобилисты. Мы с правительством России в контакте, эксперты работают, и, уверен, мы рано или поздно найдем правильное решение в этом вопросе. И правительство услышит все точки зрения.

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О Face Pay, штрафах и карте "Тройка": интервью Максима Ликсутова О том, как работает городской транспорт в Москве во время пандемии, о вакцинации сотрудников, расширении использования системы Face Pay, закупках новых вагонов метро и электробусов, а также об эффекте от снижения нештрафуемого порога скорости в интервью РИА Новости рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. 2022-01-31T11:00 true PT21M56S

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