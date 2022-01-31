https://ria.ru/20220131/donbass-1770251371.html

Киев не получит "легкой военной прогулки" в Донбассе, заявил глава ЛНР

Киев не получит "легкой военной прогулки" в Донбассе, заявил глава ЛНР - РИА Новости, 31.01.2022

Киев не получит "легкой военной прогулки" в Донбассе, заявил глава ЛНР

У Киева не получится "легкой военной прогулки" в Донбассе для поднятия рейтинга, заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T09:04

2022-01-31T09:04

2022-01-31T10:05

в мире

чехия

франция

андрей турчак

нато

единая россия

javelin (птрк)

леонид пасечник

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ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. У Киева не получится "легкой военной прогулки" в Донбассе для поднятия рейтинга, заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник РИА Новости.Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Россия должна оказать ДНР и ЛНР необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания готовящейся Киевом военной агрессии."Любая провокация или попытка военной эскалации конфликта со стороны Киева - это кровь, гробы и слезы матерей с обеих сторон конфликта. Никакой "легкой военной прогулки" для поднятия рейтинга очередного правителя здесь не будет, только смерть и разрушения. Это должно крепко засесть в голове каждого из них (украинской власти – ред.)", - заявил Пасечник.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220131/diversanty-1770246251.html

https://ria.ru/20220131/tsru-1770245578.html

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в мире, чехия, франция, андрей турчак, нато, единая россия, javelin (птрк), леонид пасечник, ситуация в днр и лнр, россия