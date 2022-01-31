09:04 31.01.2022 (обновлено: 10:05 31.01.2022)
Киев не получит "легкой военной прогулки" в Донбассе, заявил глава ЛНР
Глава ЛНР Пасечник: Киев не получит "легкой военной прогулки" в Донбассе для рейтинга
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. У Киева не получится "легкой военной прогулки" в Донбассе для поднятия рейтинга, заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник РИА Новости.
Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Россия должна оказать ДНР и ЛНР необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания готовящейся Киевом военной агрессии.
"Любая провокация или попытка военной эскалации конфликта со стороны Киева - это кровь, гробы и слезы матерей с обеих сторон конфликта. Никакой "легкой военной прогулки" для поднятия рейтинга очередного правителя здесь не будет, только смерть и разрушения. Это должно крепко засесть в голове каждого из них (украинской власти – ред.)", - заявил Пасечник.
Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.
США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.