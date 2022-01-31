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Поставка в Донбасс систем ПВО помогла бы отрезвить Киев, заявил глава ЛНР
Поставка в Донбасс систем ПВО помогла бы отрезвить Киев, заявил глава ЛНР - РИА Новости, 31.01.2022
Поставка в Донбасс систем ПВО помогла бы отрезвить Киев, заявил глава ЛНР
Отрезвить Киев помогла бы поставка из России в Донбасс противовоздушной обороны (ПВО) "Панцирь", противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет" и тяжелых... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T08:27
2022-01-31T08:27
в мире
андрей турчак
единая россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
леонид пасечник
ситуация в днр и лнр
россия
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ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Отрезвить Киев помогла бы поставка из России в Донбасс противовоздушной обороны (ПВО) "Панцирь", противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет" и тяжелых огнеметных систем "Солнцепек", заявил РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Россия должна оказать ДНР и ЛНР необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания готовящейся Киевом военной агрессии."Появление в нашем военном арсенале таких названий, как "Панцирь", "Солнцепек", "Орлан", "Корнет" и прочих стало бы холодным отрезвляющим душем для отдельных разгоряченных вояк и украинских пропагандистов", - заявил Пасечник.Глава республики подчеркнул, что "иллюзия о "маленькой победоносной войне" в Донбассе не должна поселиться ни в одном даже самом воспаленном мозгу "укропатриотов", особенно у тех, которые пришли к власти в Киеве.
https://ria.ru/20220131/pasechnik-1770248145.html
https://ria.ru/20220131/diversanty-1770246251.html
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в мире, андрей турчак, единая россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, леонид пасечник, ситуация в днр и лнр, россия
08:27 31.01.2022
 
Поставка в Донбасс систем ПВО помогла бы отрезвить Киев, заявил глава ЛНР

Глава ЛНР Пасечник заявил, что поставка в Донбасс систем ПВО и ПТРК может отрезвить Киев

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на окраине поселка Пришиб Славяносербского района Луганской области
Боец Народной милиции ЛНР на окраине поселка Пришиб Славяносербского района Луганской области - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Боец Народной милиции ЛНР на окраине поселка Пришиб Славяносербского района Луганской области
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ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Отрезвить Киев помогла бы поставка из России в Донбасс противовоздушной обороны (ПВО) "Панцирь", противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет" и тяжелых огнеметных систем "Солнцепек", заявил РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.
Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Россия должна оказать ДНР и ЛНР необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания готовящейся Киевом военной агрессии.
Бойцы ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
08:15
Решение о поставках оружия может остудить горячие головы, заявил глава ЛНР
"Появление в нашем военном арсенале таких названий, как "Панцирь", "Солнцепек", "Орлан", "Корнет" и прочих стало бы холодным отрезвляющим душем для отдельных разгоряченных вояк и украинских пропагандистов", - заявил Пасечник.
Глава республики подчеркнул, что "иллюзия о "маленькой победоносной войне" в Донбассе не должна поселиться ни в одном даже самом воспаленном мозгу "укропатриотов", особенно у тех, которые пришли к власти в Киеве.
Военнослужащий Сил территориальной обороны Украины во время тренировки в городском парке в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
07:33
Глава ЛНР: подготовленные ЦРУ диверсанты не дадут Украине вернуться к миру
 
В миреАндрей ТурчакЕдиная РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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