https://ria.ru/20220131/donbass-1770248529.html
Поставка в Донбасс систем ПВО помогла бы отрезвить Киев, заявил глава ЛНР
Поставка в Донбасс систем ПВО помогла бы отрезвить Киев, заявил глава ЛНР - РИА Новости, 31.01.2022
Поставка в Донбасс систем ПВО помогла бы отрезвить Киев, заявил глава ЛНР
Отрезвить Киев помогла бы поставка из России в Донбасс противовоздушной обороны (ПВО) "Панцирь", противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет" и тяжелых... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T08:27
2022-01-31T08:27
2022-01-31T08:27
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андрей турчак
единая россия
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ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Отрезвить Киев помогла бы поставка из России в Донбасс противовоздушной обороны (ПВО) "Панцирь", противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет" и тяжелых огнеметных систем "Солнцепек", заявил РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Россия должна оказать ДНР и ЛНР необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания готовящейся Киевом военной агрессии."Появление в нашем военном арсенале таких названий, как "Панцирь", "Солнцепек", "Орлан", "Корнет" и прочих стало бы холодным отрезвляющим душем для отдельных разгоряченных вояк и украинских пропагандистов", - заявил Пасечник.Глава республики подчеркнул, что "иллюзия о "маленькой победоносной войне" в Донбассе не должна поселиться ни в одном даже самом воспаленном мозгу "укропатриотов", особенно у тех, которые пришли к власти в Киеве.
https://ria.ru/20220131/pasechnik-1770248145.html
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в мире, андрей турчак, единая россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, леонид пасечник, ситуация в днр и лнр, россия
Поставка в Донбасс систем ПВО помогла бы отрезвить Киев, заявил глава ЛНР
Глава ЛНР Пасечник заявил, что поставка в Донбасс систем ПВО и ПТРК может отрезвить Киев