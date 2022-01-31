https://ria.ru/20220131/donbass-1770247990.html
Луганск был бы благодарен за решение о поставках оружия, заявил глава ЛНР
Луганск был бы благодарен за решение о поставках оружия, заявил глава ЛНР - РИА Новости, 31.01.2022
Луганск был бы благодарен за решение о поставках оружия, заявил глава ЛНР
Луганск с благодарностью принял бы решение России поставить оружие в Донбасс, заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник РИА РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T08:12
2022-01-31T08:12
2022-01-31T08:12
в мире
андрей турчак
единая россия
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ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Луганск с благодарностью принял бы решение России поставить оружие в Донбасс, заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник РИА Новости.Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Россия должна оказать ДНР и ЛНР необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания готовящейся Киевом военной агрессии."Мы с благодарностью воспримем такое решение, если оно будет принято. Мы выступаем за мирное урегулирование и уже почти восемь лет пытаемся добиться именно такого результата", - заявил Пасечник.Глава республики подчеркнул, что Киев решит задействовать силовой сценарий решения конфликта в Донбассе, ЛНР и ДНР необходимо быть готовыми отразить любое нападение.
https://ria.ru/20220127/oruzhie-1769767936.html
https://ria.ru/20220131/tsru-1770245578.html
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в мире, андрей турчак, единая россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, леонид пасечник, ситуация в днр и лнр, россия
Луганск был бы благодарен за решение о поставках оружия, заявил глава ЛНР
Глава ЛНР Пасечник: Луганск с благодарностью принял бы решение поставить оружие в Донбасс