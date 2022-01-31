https://ria.ru/20220131/donbass-1770247990.html

Луганск был бы благодарен за решение о поставках оружия, заявил глава ЛНР

Луганск был бы благодарен за решение о поставках оружия, заявил глава ЛНР - РИА Новости, 31.01.2022

Луганск был бы благодарен за решение о поставках оружия, заявил глава ЛНР

Луганск с благодарностью принял бы решение России поставить оружие в Донбасс, заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник РИА РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T08:12

2022-01-31T08:12

2022-01-31T08:12

в мире

андрей турчак

единая россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

леонид пасечник

ситуация в днр и лнр

россия

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ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Луганск с благодарностью принял бы решение России поставить оружие в Донбасс, заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник РИА Новости.Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Россия должна оказать ДНР и ЛНР необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания готовящейся Киевом военной агрессии."Мы с благодарностью воспримем такое решение, если оно будет принято. Мы выступаем за мирное урегулирование и уже почти восемь лет пытаемся добиться именно такого результата", - заявил Пасечник.Глава республики подчеркнул, что Киев решит задействовать силовой сценарий решения конфликта в Донбассе, ЛНР и ДНР необходимо быть готовыми отразить любое нападение.

https://ria.ru/20220127/oruzhie-1769767936.html

https://ria.ru/20220131/tsru-1770245578.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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