https://ria.ru/20220131/distant-1770348535.html
В Ингушетии школьников переведут на дистанционное обучение
В Ингушетии школьников переведут на дистанционное обучение - РИА Новости, 31.01.2022
В Ингушетии школьников переведут на дистанционное обучение
Школьники в Ингушетии, которых ранее отправили на досрочные каникулы, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки с 3 по 5 февраля будут обучаться... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T17:21
2022-01-31T17:21
2022-01-31T17:21
распространение коронавируса
общество
школа
дети
республика ингушетия
коронавирусы
махмуд-али калиматов
коронавирус covid-19
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НАЛЬЧИК, 31 янв – РИА Новости. Школьники в Ингушетии, которых ранее отправили на досрочные каникулы, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки с 3 по 5 февраля будут обучаться дистанционно, сообщила пресс-служба главы региона.Ранее сообщалось, что весенние каникулы в школах Ингушетии перенесены на период с 25 января по 2 февраля включительно."С 3 по 5 февраля текущего года учащиеся общеобразовательных организаций республики переведены на дистанционный режим обучения. Соответствующий приказ издан региональным министерством образования и науки", - говорится в сообщении.Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что власти региона будут следить за дальнейшим развитием ситуации, связанной с коронавирусом, и принимать соответствующие решения."Важно обезопасить наших детей с минимальным ущербом для образовательного процесса. Сейчас показатели роста распространения COVID-19 такие, что мы вынуждены уберечь их от контактов, но каникулы не могут продолжаться так долго, это негативно скажется на успеваемости наших ребят. Дальнейшие действия будут продиктованы эпидситуацией", - подчеркнул он.Всего в регионе зарегистрировано 31 544 случая заболевания коронавирусом, скончались 507 пациентов с COVID-19, выздоровели 28 945 человек.
https://ria.ru/20220131/shkoly-1770254561.html
https://ria.ru/20220130/obuchenie-1770192784.html
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общество, школа, дети, республика ингушетия, коронавирусы, махмуд-али калиматов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
В Ингушетии школьников переведут на дистанционное обучение
В Ингушетии школьников переведут на дистанционное обучение с 3 по 5 февраля