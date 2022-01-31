https://ria.ru/20220131/distant-1770348535.html

В Ингушетии школьников переведут на дистанционное обучение

В Ингушетии школьников переведут на дистанционное обучение - РИА Новости, 31.01.2022

В Ингушетии школьников переведут на дистанционное обучение

Школьники в Ингушетии, которых ранее отправили на досрочные каникулы, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки с 3 по 5 февраля будут обучаться... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T17:21

2022-01-31T17:21

2022-01-31T17:21

распространение коронавируса

общество

школа

дети

республика ингушетия

коронавирусы

махмуд-али калиматов

коронавирус covid-19

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НАЛЬЧИК, 31 янв – РИА Новости. Школьники в Ингушетии, которых ранее отправили на досрочные каникулы, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки с 3 по 5 февраля будут обучаться дистанционно, сообщила пресс-служба главы региона.Ранее сообщалось, что весенние каникулы в школах Ингушетии перенесены на период с 25 января по 2 февраля включительно."С 3 по 5 февраля текущего года учащиеся общеобразовательных организаций республики переведены на дистанционный режим обучения. Соответствующий приказ издан региональным министерством образования и науки", - говорится в сообщении.Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что власти региона будут следить за дальнейшим развитием ситуации, связанной с коронавирусом, и принимать соответствующие решения."Важно обезопасить наших детей с минимальным ущербом для образовательного процесса. Сейчас показатели роста распространения COVID-19 такие, что мы вынуждены уберечь их от контактов, но каникулы не могут продолжаться так долго, это негативно скажется на успеваемости наших ребят. Дальнейшие действия будут продиктованы эпидситуацией", - подчеркнул он.Всего в регионе зарегистрировано 31 544 случая заболевания коронавирусом, скончались 507 пациентов с COVID-19, выздоровели 28 945 человек.

https://ria.ru/20220131/shkoly-1770254561.html

https://ria.ru/20220130/obuchenie-1770192784.html

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