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Религия
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"Вопрос жизни и смерти". Европе грозит раскол из-за библейской цитаты
"Вопрос жизни и смерти". Европе грозит раскол из-за библейской цитаты - РИА Новости, 31.01.2022
"Вопрос жизни и смерти". Европе грозит раскол из-за библейской цитаты
В Финляндии судят экс-главу МВД Пярви Рясянен за разжигание ненависти к ЛГБТ-сообществу. Поводом послужила цитата из Библии, которую она опубликовала в... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T08:00
2022-01-31T07:59
религия
европа
финляндия
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россия
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости, Антон Скрипунов. В Финляндии судят экс-главу МВД Пярви Рясянен за разжигание ненависти к ЛГБТ-сообществу. Поводом послужила цитата из Библии, которую она опубликовала в соцсетях. О том, почему дело называют судьбоносным для всей Европы, — в материале РИА Новости.Три эпизода"Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца. / &lt;…&gt; Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление противоестественным; подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение" — этот отрывок Рясянен два года назад разместила в Twitter. Так она раскритиковала руководство Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии за "поддержку ЛГБТ-движения в стране".О греховности гомосексуализма депутат также высказалась в эфире одной из радиостанций. А затем ее статью опубликовало местное христианское СМИ. Редактор издания, лютеранский епископ Юхан Похьёла, тоже предстал перед судом.Ни Twitter, ни национальный медиарегулятор не нашли в этом ничего криминального. В отличие от полиции, заподозрившей депутата в нарушении статьи о дискриминации и унижении человеческого достоинства — в данном случае гомосексуалов. Несмотря на возмущение адвокатского сообщества, которое считает закон "слишком размытым и субъективным". Первое заседание состоялось на прошлой неделе. Рясянен грозит до двух лет тюрьмы."Библия для меня — вопрос жизни и смерти. Я не хотела кого-либо обидеть. Материалы, послужившие поводом для дела, связаны с библейским учением о браке", — сказала она журналистам.Рясянен с 2004-го возглавляет партию "Христианские демократы", регулярно переизбирается в парламент. Была министром внутренних дел, то есть руководила полицией. А теперь у нее самой проблемы с законом — из-за гомосексуалистов."Между Библией и Уголовным кодексом"Для обычно тихой и спокойной Финляндии дело Рясянен стало особенно громким. Первые слушания закончились ближе к полуночи: стороны чуть ли не срывались на крик. Прокурор прямо говорил: "Библия разжигает ненависть". Депутат настаивала, что обвинения не обоснованы."Я сама голосовала за этот закон в 2004-м (о дискриминации. — Прим. ред.). И не думала, что его так исковеркают", — заявила она.Известный в Финляндии профессор уголовного права Киммо Нуотио сказал местным СМИ, что "дело судьбоносное". "Случай уникальный — обычно за высказывания против геев не привлекают к ответственности, — отметил он. — К тому же тут переплелось много вопросов, начиная от границ свободы слова и вероисповедания, заканчивая взглядами государства на модель семьи".Кроме того, возникает опасный прецедент: за религиозные убеждения отныне могут посадить в тюрьму."Обвинение утверждает: человеку следует выбрать между Библией и финским законодательством, будто эти вещи друг другу противоречат. Такое ощущение, что мы попали в средневековый суд над еретиками, только наоборот — убежденная христианка Пяйви Рясянен выступила против устоев "новой религии", — подчеркивает адвокат Пол Коулман, отстаивающий права верующих.Уволили за постО деле Рясянен высказались почти все церкви в Европе — вопреки стереотипам, все еще достаточно религиозной. Свыше 30 процентов христианского населения Евросоюза, по данным авторитетного центра Pew, регулярно посещают храмы (в России, например, только шесть процентов).В Финляндии христиан 77 процентов. Но поборники либеральных ценностей наступают на консерваторов.Это не первый подобный конфликт в Европе. В 2016 году суд в Северной Ирландии оштрафовал владельцев пекарни за отказ испечь торт с надписью: "Поддержим гей-браки!" Британскую актрису Олувасейю Омооба в 2019-м выгнали из театра в Лестере из-за поста пятилетней давности, где она написала: "Как дочь пастора, считаю, что церковное благословение однополых браков искажает христианское учение". Она до сих пор доказывает, что ее уволили незаконно, и собирается обратиться в ЕСПЧ.А там разводят руками. Дело в том, что европейское право противоречиво. С одной стороны, защищает свободу вероисповедания — религиозные убеждения можно высказывать открыто. С другой — поддерживает ЛГБТ-сообщество."Дошло до истерики"В прошлом году руководство ЕС ввело санкции против Польши и Венгрии за антигейские законы. Там, в свою очередь, обвинили Брюссель в двуличии и дискриминации верующих."Попытка навязать либеральную идеологию, причем в довольно агрессивной форме, приводит к расколу. Причем как внутри коалиций — например, Евросоюза, так и в отдельных странах. В той же Германии недавно 125 католических священников заявили о принадлежности к ЛГБТ. А на улицы вышли консервативно настроенные служители с призывами не трогать религиозные ценности", — поясняет руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.Христианское наследие континента, по его мнению, пытаются стереть. Это "реакция либеральных движений" на провал собственной политики."Дошло до истерики, — отмечает религиовед. — Депутаты Европарламента уже хотят переименовать Рождество, которое, как они считают, оскорбляет сексуальные и религиозные меньшинства. Стараются запретить христианскую символику".Суд над Пяйви Рясянен — показательный. Вне зависимости от исхода (приговор огласят ближе к апрелю) он еще больше поляризует европейцев.
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европа, финляндия, евросоюз, лгбт-сообщество, европарламент, россия, аналитика - религия и мировоззрение
08:00 31.01.2022
 

"Вопрос жизни и смерти". Европе грозит раскол из-за библейской цитаты

© REUTERS / Lehtikuva/Antti Aimo-KoivistoЭкс-министр МВД Финляндии Пяйви Рясянен на судебном заседании в окружном суде Хельсинки
Экс-министр МВД Финляндии Пяйви Рясянен на судебном заседании в окружном суде Хельсинки - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© REUTERS / Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости, Антон Скрипунов. В Финляндии судят экс-главу МВД Пярви Рясянен за разжигание ненависти к ЛГБТ-сообществу. Поводом послужила цитата из Библии, которую она опубликовала в соцсетях. О том, почему дело называют судьбоносным для всей Европы, — в материале РИА Новости.

Три эпизода

"Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца. / <…> Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление противоестественным; подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение" — этот отрывок Рясянен два года назад разместила в Twitter. Так она раскритиковала руководство Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии за "поддержку ЛГБТ-движения в стране".
О греховности гомосексуализма депутат также высказалась в эфире одной из радиостанций. А затем ее статью опубликовало местное христианское СМИ. Редактор издания, лютеранский епископ Юхан Похьёла, тоже предстал перед судом.
Ни Twitter, ни национальный медиарегулятор не нашли в этом ничего криминального. В отличие от полиции, заподозрившей депутата в нарушении статьи о дискриминации и унижении человеческого достоинства — в данном случае гомосексуалов. Несмотря на возмущение адвокатского сообщества, которое считает закон "слишком размытым и субъективным". Первое заседание состоялось на прошлой неделе. Рясянен грозит до двух лет тюрьмы.
© REUTERS / Antti Aimo-Koivisto / LehtikuvaЭкс-министр МВД Финляндии Пяйви Рясянен во время общения с представителями СМИ перед судебным заседанием в Хельсинки
Экс-министр МВД Финляндии Пяйви Рясянен во время общения с представителями СМИ перед судебным заседанием в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva
Экс-министр МВД Финляндии Пяйви Рясянен во время общения с представителями СМИ перед судебным заседанием в Хельсинки
"Библия для меня — вопрос жизни и смерти. Я не хотела кого-либо обидеть. Материалы, послужившие поводом для дела, связаны с библейским учением о браке", — сказала она журналистам.
Рясянен с 2004-го возглавляет партию "Христианские демократы", регулярно переизбирается в парламент. Была министром внутренних дел, то есть руководила полицией. А теперь у нее самой проблемы с законом — из-за гомосексуалистов.

"Между Библией и Уголовным кодексом"

Для обычно тихой и спокойной Финляндии дело Рясянен стало особенно громким. Первые слушания закончились ближе к полуночи: стороны чуть ли не срывались на крик. Прокурор прямо говорил: "Библия разжигает ненависть". Депутат настаивала, что обвинения не обоснованы.
"Я сама голосовала за этот закон в 2004-м (о дискриминации. — Прим. ред.). И не думала, что его так исковеркают", — заявила она.
Известный в Финляндии профессор уголовного права Киммо Нуотио сказал местным СМИ, что "дело судьбоносное". "Случай уникальный — обычно за высказывания против геев не привлекают к ответственности, — отметил он. — К тому же тут переплелось много вопросов, начиная от границ свободы слова и вероисповедания, заканчивая взглядами государства на модель семьи".
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУспенский собор в Хельсинки
Успенский собор в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Успенский собор в Хельсинки
Кроме того, возникает опасный прецедент: за религиозные убеждения отныне могут посадить в тюрьму.
"Обвинение утверждает: человеку следует выбрать между Библией и финским законодательством, будто эти вещи друг другу противоречат. Такое ощущение, что мы попали в средневековый суд над еретиками, только наоборот — убежденная христианка Пяйви Рясянен выступила против устоев "новой религии", — подчеркивает адвокат Пол Коулман, отстаивающий права верующих.

Уволили за пост

О деле Рясянен высказались почти все церкви в Европе — вопреки стереотипам, все еще достаточно религиозной. Свыше 30 процентов христианского населения Евросоюза, по данным авторитетного центра Pew, регулярно посещают храмы (в России, например, только шесть процентов).
В Финляндии христиан 77 процентов. Но поборники либеральных ценностей наступают на консерваторов.
Это не первый подобный конфликт в Европе. В 2016 году суд в Северной Ирландии оштрафовал владельцев пекарни за отказ испечь торт с надписью: "Поддержим гей-браки!" Британскую актрису Олувасейю Омооба в 2019-м выгнали из театра в Лестере из-за поста пятилетней давности, где она написала: "Как дочь пастора, считаю, что церковное благословение однополых браков искажает христианское учение". Она до сих пор доказывает, что ее уволили незаконно, и собирается обратиться в ЕСПЧ.
© YouTube канал "Christian Concern"Стоп-кадр видео с участием актрисы Олувасейи Омообы
Стоп-кадр видео с участием актрисы Олувасейи Омообы
© YouTube канал "Christian Concern"
Стоп-кадр видео с участием актрисы Олувасейи Омообы
А там разводят руками. Дело в том, что европейское право противоречиво. С одной стороны, защищает свободу вероисповедания — религиозные убеждения можно высказывать открыто. С другой — поддерживает ЛГБТ-сообщество.

"Дошло до истерики"

В прошлом году руководство ЕС ввело санкции против Польши и Венгрии за антигейские законы. Там, в свою очередь, обвинили Брюссель в двуличии и дискриминации верующих.
"Попытка навязать либеральную идеологию, причем в довольно агрессивной форме, приводит к расколу. Причем как внутри коалиций — например, Евросоюза, так и в отдельных странах. В той же Германии недавно 125 католических священников заявили о принадлежности к ЛГБТ. А на улицы вышли консервативно настроенные служители с призывами не трогать религиозные ценности", — поясняет руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.
© РИА Новости / Буймова ДарьяКафедральный собор на Сенатской площади в Хельсинки
Кафедральный собор на сенатской площади в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Буймова Дарья
Кафедральный собор на Сенатской площади в Хельсинки
Христианское наследие континента, по его мнению, пытаются стереть. Это "реакция либеральных движений" на провал собственной политики.
"Дошло до истерики, — отмечает религиовед. — Депутаты Европарламента уже хотят переименовать Рождество, которое, как они считают, оскорбляет сексуальные и религиозные меньшинства. Стараются запретить христианскую символику".
Суд над Пяйви Рясянен — показательный. Вне зависимости от исхода (приговор огласят ближе к апрелю) он еще больше поляризует европейцев.
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