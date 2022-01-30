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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220130/superimmunitet-1770221030.html
От коронавируса можно получить супериммунитет
Ученые назвали способ получить "супериммунитет" против коронавируса - РИА Новости, 30.01.2022
От коронавируса можно получить супериммунитет
У пациентов, перенесших омикрон-штамм коронавируса после вакцинации, может выработаться "супериммунитет" против будущих разновидностей COVID-19, выяснила группа РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T20:03
2022-01-30T20:43
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. У пациентов, перенесших омикрон-штамм коронавируса после вакцинации, может выработаться "супериммунитет" против будущих разновидностей COVID-19, выяснила группа ученых из Орегонского университета здоровья и науки. Об этом пишет Business Insider.В статье отмечается, что супериммунитет не работает без вакцинной основы: естественная защита у переболевших приносит "нормальный" иммунитет. Однако привитые пациенты, перенесшие "прорывные" инфекции в период распространения "дельты", получили до тысячи процентов более эффективную защиту, чем после второго укола вакциной Pfizer."Высок не только уровень антител, но и возможность кросс-нейтрализации различных вариантов", — сказал изданию соавтор исследования Фикаду Тафессе.Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.
https://ria.ru/20220130/nasmork-1770087730.html
РИА Новости
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коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
20:03 30.01.2022 (обновлено: 20:43 30.01.2022)
 
Ученые назвали способ получить "супериммунитет" против коронавируса

Ученые из США: переболевшие "омикроном" после вакцинации могут получить "супериммунитет"

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинские работники и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Медицинские работники и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. У пациентов, перенесших омикрон-штамм коронавируса после вакцинации, может выработаться "супериммунитет" против будущих разновидностей COVID-19, выяснила группа ученых из Орегонского университета здоровья и науки. Об этом пишет Business Insider.
В статье отмечается, что супериммунитет не работает без вакцинной основы: естественная защита у переболевших приносит "нормальный" иммунитет. Однако привитые пациенты, перенесшие "прорывные" инфекции в период распространения "дельты", получили до тысячи процентов более эффективную защиту, чем после второго укола вакциной Pfizer.
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"Высок не только уровень антител, но и возможность кросс-нейтрализации различных вариантов", — сказал изданию соавтор исследования Фикаду Тафессе.
Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.
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30 ноября 2021, 11:15Инфографика
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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