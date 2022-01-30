https://ria.ru/20220130/superimmunitet-1770221030.html

От коронавируса можно получить супериммунитет

Ученые назвали способ получить "супериммунитет" против коронавируса - РИА Новости, 30.01.2022

От коронавируса можно получить супериммунитет

У пациентов, перенесших омикрон-штамм коронавируса после вакцинации, может выработаться "супериммунитет" против будущих разновидностей COVID-19, выяснила группа РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T20:03

2022-01-30T20:03

2022-01-30T20:43

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. У пациентов, перенесших омикрон-штамм коронавируса после вакцинации, может выработаться "супериммунитет" против будущих разновидностей COVID-19, выяснила группа ученых из Орегонского университета здоровья и науки. Об этом пишет Business Insider.В статье отмечается, что супериммунитет не работает без вакцинной основы: естественная защита у переболевших приносит "нормальный" иммунитет. Однако привитые пациенты, перенесшие "прорывные" инфекции в период распространения "дельты", получили до тысячи процентов более эффективную защиту, чем после второго укола вакциной Pfizer."Высок не только уровень антител, но и возможность кросс-нейтрализации различных вариантов", — сказал изданию соавтор исследования Фикаду Тафессе.Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.

https://ria.ru/20220130/nasmork-1770087730.html

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коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса