https://ria.ru/20220130/malchik-1770213307.html

В Ленинградской области нашли тело провалившегося под лед Невы мальчика

В Ленинградской области нашли тело провалившегося под лед Невы мальчика - РИА Новости, 30.01.2022

В Ленинградской области нашли тело провалившегося под лед Невы мальчика

Тело провалившегося под лед Невы мальчика найдено в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК. РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T18:16

2022-01-30T18:16

2022-01-30T18:16

происшествия

дети

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

нева (река)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Тело провалившегося под лед Невы мальчика найдено в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК."Тело ребенка обнаружено недалеко от места трагедии", - сказано в сообщении.Ранее поступило сообщение, что в деревне Новосаратовка на акватории реки Нева провалился под лед ребенок. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По данным ведомства, мальчик семи лет спрыгнул с причала во время прогулки, когда сопровождавшая его тетя отвлеклась. Женщина пыталась его спасти, но безуспешно.

https://ria.ru/20220129/pozhar-1770130568.html

ленинградская область

нева (река)

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происшествия, дети, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), нева (река)