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В Ленинградской области нашли тело провалившегося под лед Невы мальчика
В Ленинградской области нашли тело провалившегося под лед Невы мальчика - РИА Новости, 30.01.2022
В Ленинградской области нашли тело провалившегося под лед Невы мальчика
Тело провалившегося под лед Невы мальчика найдено в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК. РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T18:16
2022-01-30T18:16
2022-01-30T18:16
происшествия
дети
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
нева (река)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Тело провалившегося под лед Невы мальчика найдено в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК."Тело ребенка обнаружено недалеко от места трагедии", - сказано в сообщении.Ранее поступило сообщение, что в деревне Новосаратовка на акватории реки Нева провалился под лед ребенок. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По данным ведомства, мальчик семи лет спрыгнул с причала во время прогулки, когда сопровождавшая его тетя отвлеклась. Женщина пыталась его спасти, но безуспешно.
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ленинградская область
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происшествия, дети, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), нева (река)
В Ленинградской области нашли тело провалившегося под лед Невы мальчика
В Ленинградской области нашли тело провалившегося под лед Невы семилетнего мальчика