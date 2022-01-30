https://ria.ru/20220130/evroobligatsii-1770166746.html

Эксперт назвал еврооблигации хорошей альтернативой валютному вкладу

Эксперт назвал еврооблигации хорошей альтернативой валютному вкладу - РИА Новости, 30.01.2022

Эксперт назвал еврооблигации хорошей альтернативой валютному вкладу

Покупка российских еврооблигаций может являться хорошей альтернативой валютному вкладу с доходностью в 2-4 раза больше, чем валютные депозиты, сказал РИА... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T08:09

2022-01-30T08:09

2022-01-30T08:16

экономика

сша

московская биржа

нато

гтлк

россия

артем тузов

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Покупка российских еврооблигаций может являться хорошей альтернативой валютному вкладу с доходностью в 2-4 раза больше, чем валютные депозиты, сказал РИА Новости исполнительный директор департамента рынка капиталов "Универ Капитал" Артем Тузов."На фоне переговоров РФ, США и НАТО доходности еврооблигаций повысились. И сейчас можно найти еврооблигацию (например-RUSSIA-28) с доходностью к погашению 4,2%. Что важно, торговый результат по суверенным выпускам не переоценивается на изменения валютного курса. То есть, вместо вложения в валютные депозиты российских банков под 0,5-1,5%, можно вложиться в ликвидный долг Российской Федерации, с доходностью в 2-4 раза больше", - говорит Тузов.Эксперт отмечает, что на фоне очередного падения курса рубля к доллару растет спрос на доходные инструменты для сбережений в валюте.Тузов поясняет, что еврооблигации торгуются на Московской бирже лотами от 1000 долларов и доступны широкому кругу покупателей, а для инвесторов с капиталом от 100 000 долларов доступен внебиржевой рынок облигаций. Эксперт прогнозирует, что на фоне уже произошедшего скачка доллара к рублю, можно ожидать, что на горизонте в год политики договорятся, напряженность спадет и рубль к доллару укрепится к прошлогодним значениям.Эксперт рекомендует обратить внимание на корпоративные еврооблигации группы ПИК (PIK-26 c погашением в 2026 году и доходностью 5,88%) и ГТЛК (GTLK-25 с погашением в 2025 году и доходностью в 4,53%), которые можно будет продать через год, при нейтральном сценарии с текущей доходностью. "А при благоприятном сценарии, еще и заработав на том, что политическая напряженность спала, рубль к доллару укрепился и еврооблигации можно продать дороже цены покупки", - считает он.

https://ria.ru/20220111/valyuta-1767254171.html

https://ria.ru/20211222/riski-1764828067.html

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экономика, сша, московская биржа, нато, гтлк, россия, артем тузов