https://ria.ru/20220129/tokaev-1770142682.html

Токаев отреагировал на резолюцию Европарламента по Казахстану

Токаев отреагировал на резолюцию Европарламента по Казахстану - РИА Новости, 29.01.2022

Токаев отреагировал на резолюцию Европарламента по Казахстану

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не видит необходимости в международном расследовании январских событий в стране. РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T18:02

2022-01-29T18:02

2022-01-29T18:02

в мире

казахстан

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европарламент

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АЛМА-АТА, 29 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не видит необходимости в международном расследовании январских событий в стране."Что касается международного расследования событий в Казахстане, я не считаю необходимым проводить такое расследование. Справимся сами, у нас есть люди честные, объективные", - заявил он в интервью телеканалу "Хабар 24", показанном в эфире в субботу.Отвечая на вопрос о резолюции Европарламента, призывающей к проведению такого расследования, президент напомнил, что она не носит обязательного характера и является рекомендательной. "Они уже второй раз принимают резолюцию по Казахстану, причем абсолютно необъективную и преждевременную в данном случае. Мое отношение к данной резолюции абсолютно спокойное", - добавил он.В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.

https://ria.ru/20220129/tokaev-1770137161.html

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в мире, казахстан, оон, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, европарламент