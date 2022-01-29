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В Америке нашли самое смешное слово в беседе Байдена с Зеленским
Американский комик нашел "самое главное слово" в беседе Байдена с Зеленским - РИА Новости, 29.01.2022
В Америке нашли самое смешное слово в беседе Байдена с Зеленским
Американский комик и телеведущий Джимми Фэллон упомянул разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в эфире своего шоу. Запись... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T21:25
2022-01-29T21:33
в мире
украина
сша
джо байден
владимир зеленский
ситуация на украине
россия
джимми фэллон
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Американский комик и телеведущий Джимми Фэллон упомянул разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в эфире своего шоу. Запись передачи появилась на его Youtube-канале."На этой неделе у Байдена было много дел. Президент Украины Владимир Зеленский позвонил ему и попросил поменьше говорить о возможном нападении России, потому что это пугает людей. Что ж, мы все знаем, что ничто так хорошо не сдерживает панику, как слово "успокойтесь", — сказал Фэллон.Скетч о беседе двух лидеров он закончил словами воображаемого Зеленского: "Если я вам понадоблюсь — я уже буду на пути в Польшу".Так комик отреагировал на статью в Politico. Ранее источники издания в окружении украинского лидера сообщили, что Вашингтон, по мнению Зеленского, может нарочно преувеличивать угрозу со стороны России, чтобы получить поле для политического маневра и заключить сделку с Кремлем, которая, например, "усилила бы контроль Москвы над Донбассом". Также собеседники журналистов заявили, что сейчас президент Украины стремится "демонстрировать спокойствие".В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на том фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220128/zelenskiy-1770052479.html
https://ria.ru/20220126/komik-1769617742.html
https://ria.ru/20220120/bayden-1768729734.html
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в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, ситуация на украине, россия, джимми фэллон
21:25 29.01.2022 (обновлено: 21:33 29.01.2022)
 
Американский комик нашел "самое главное слово" в беседе Байдена с Зеленским

Американский комик Фэллон пошутил о страхе Зеленского во время беседы с Байденом

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Американский комик и телеведущий Джимми Фэллон упомянул разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в эфире своего шоу. Запись передачи появилась на его Youtube-канале.
"На этой неделе у Байдена было много дел. Президент Украины Владимир Зеленский позвонил ему и попросил поменьше говорить о возможном нападении России, потому что это пугает людей. Что ж, мы все знаем, что ничто так хорошо не сдерживает панику, как слово "успокойтесь", — сказал Фэллон.
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Скетч о беседе двух лидеров он закончил словами воображаемого Зеленского: "Если я вам понадоблюсь — я уже буду на пути в Польшу".
Так комик отреагировал на статью в Politico. Ранее источники издания в окружении украинского лидера сообщили, что Вашингтон, по мнению Зеленского, может нарочно преувеличивать угрозу со стороны России, чтобы получить поле для политического маневра и заключить сделку с Кремлем, которая, например, "усилила бы контроль Москвы над Донбассом". Также собеседники журналистов заявили, что сейчас президент Украины стремится "демонстрировать спокойствие".
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В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на том фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
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В миреУкраинаСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийСитуация на УкраинеРоссияДжимми Фэллон
 
 
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