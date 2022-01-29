В Америке нашли самое смешное слово в беседе Байдена с Зеленским

21:25 29.01.2022 (обновлено: 21:33 29.01.2022)
Американский комик нашел "самое главное слово" в беседе Байдена с Зеленским
Американский комик Фэллон пошутил о страхе Зеленского во время беседы с Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Американский комик и телеведущий Джимми Фэллон упомянул разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в эфире своего шоу. Запись передачи появилась на его Youtube-канале.
"На этой неделе у Байдена было много дел. Президент Украины Владимир Зеленский позвонил ему и попросил поменьше говорить о возможном нападении России, потому что это пугает людей. Что ж, мы все знаем, что ничто так хорошо не сдерживает панику, как слово "успокойтесь", — сказал Фэллон.
Скетч о беседе двух лидеров он закончил словами воображаемого Зеленского: "Если я вам понадоблюсь — я уже буду на пути в Польшу".
Так комик отреагировал на статью в Politico. Ранее источники издания в окружении украинского лидера сообщили, что Вашингтон, по мнению Зеленского, может нарочно преувеличивать угрозу со стороны России, чтобы получить поле для политического маневра и заключить сделку с Кремлем, которая, например, "усилила бы контроль Москвы над Донбассом". Также собеседники журналистов заявили, что сейчас президент Украины стремится "демонстрировать спокойствие".
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В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на том фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.