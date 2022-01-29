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Неожиданная выходка Байдена привела Зеленского в ужас
Politico узнал о страхе Зеленского из-за слов Байдена о России - РИА Новости, 29.01.2022
Неожиданная выходка Байдена привела Зеленского в ужас
Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что США могут целенаправленно преувеличивать угрозу "российской агрессии" в отношении Киева, сообщает Politico... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T04:28
2022-01-29T04:28
в мире
украина
киев
сша
джо байден
владимир зеленский
нато
россия
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что США могут целенаправленно преувеличивать угрозу "российской агрессии" в отношении Киева, сообщает Politico со ссылкой на источники в окружении украинского лидера.Один из собеседников издания уточнил, что киевские власти рассматривают сценарий, при котором американский президент Джо Байден мог пойти на такой шаг с целью облегчить для Вашингтона достижение договоренностей с Москвой.Авторы статьи подчеркивают, что администрация Байдена уже давно отрицает такое развитие событий. Также источники отмечают, что Зеленский сменил риторику по поводу "российской угрозы": если раньше "он бил тревогу так, что громче некуда", то в последнее время украинский лидер стремится "демонстрировать спокойствие"."Изменение настроя Зеленского отчасти обусловлено растущим раздражением в отношении администрации Байдена. Официальные лица на Украине и некоторые в Европе полагают, что США преждевременно и безосновательно позволили дипломатам покинуть Украину, что испугало местных жителей, а также финансовые рынки", — пояснили собеседники издания.Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как подчеркивали в Кремле, вооруженные силы перемещаются в пределах собственной территории — это никому не угрожает и никого не должно волновать.В МИД поясняли, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента Североатлантического альянса в приграничных регионах, а подобные обвинения — и смешны, и опасны.
https://ria.ru/20220128/zelenskiy-1770060257.html
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в мире, украина, киев, сша, джо байден, владимир зеленский, нато, россия
04:28 29.01.2022
 
Politico узнал о страхе Зеленского из-за слов Байдена о России

Politico: Зеленский боится, что Байден преувеличивает угрозу войны для сговора с Россией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что США могут целенаправленно преувеличивать угрозу "российской агрессии" в отношении Киева, сообщает Politico со ссылкой на источники в окружении украинского лидера.
Один из собеседников издания уточнил, что киевские власти рассматривают сценарий, при котором американский президент Джо Байден мог пойти на такой шаг с целью облегчить для Вашингтона достижение договоренностей с Москвой.

"Зеленский боится, что США специально преувеличивают угрозу со стороны президента России Владимира Путина, чтобы получить поле для политического маневра и заключить сделку с Кремлем, которая, например, усилила бы контроль Москвы над Донбассом", — говорится в публикации.

Авторы статьи подчеркивают, что администрация Байдена уже давно отрицает такое развитие событий. Также источники отмечают, что Зеленский сменил риторику по поводу "российской угрозы": если раньше "он бил тревогу так, что громче некуда", то в последнее время украинский лидер стремится "демонстрировать спокойствие".
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"Изменение настроя Зеленского отчасти обусловлено растущим раздражением в отношении администрации Байдена. Официальные лица на Украине и некоторые в Европе полагают, что США преждевременно и безосновательно позволили дипломатам покинуть Украину, что испугало местных жителей, а также финансовые рынки", — пояснили собеседники издания.
Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как подчеркивали в Кремле, вооруженные силы перемещаются в пределах собственной территории — это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В МИД поясняли, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента Североатлантического альянса в приграничных регионах, а подобные обвинения — и смешны, и опасны.
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