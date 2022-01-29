Неожиданная выходка Байдена привела Зеленского в ужас

Politico узнал о страхе Зеленского из-за слов Байдена о России
Politico: Зеленский боится, что Байден преувеличивает угрозу войны для сговора с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что США могут целенаправленно преувеличивать угрозу "российской агрессии" в отношении Киева, сообщает Politico со ссылкой на источники в окружении украинского лидера.
Один из собеседников издания уточнил, что киевские власти рассматривают сценарий, при котором американский президент Джо Байден мог пойти на такой шаг с целью облегчить для Вашингтона достижение договоренностей с Москвой.
"Зеленский боится, что США специально преувеличивают угрозу со стороны президента России Владимира Путина, чтобы получить поле для политического маневра и заключить сделку с Кремлем, которая, например, усилила бы контроль Москвы над Донбассом", — говорится в публикации.
Авторы статьи подчеркивают, что администрация Байдена уже давно отрицает такое развитие событий. Также источники отмечают, что Зеленский сменил риторику по поводу "российской угрозы": если раньше "он бил тревогу так, что громче некуда", то в последнее время украинский лидер стремится "демонстрировать спокойствие".
"Изменение настроя Зеленского отчасти обусловлено растущим раздражением в отношении администрации Байдена. Официальные лица на Украине и некоторые в Европе полагают, что США преждевременно и безосновательно позволили дипломатам покинуть Украину, что испугало местных жителей, а также финансовые рынки", — пояснили собеседники издания.
Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как подчеркивали в Кремле, вооруженные силы перемещаются в пределах собственной территории — это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В МИД поясняли, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента Североатлантического альянса в приграничных регионах, а подобные обвинения — и смешны, и опасны.