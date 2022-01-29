https://ria.ru/20220129/zelenskiy-1770095200.html

Неожиданная выходка Байдена привела Зеленского в ужас

Politico узнал о страхе Зеленского из-за слов Байдена о России - РИА Новости, 29.01.2022

Неожиданная выходка Байдена привела Зеленского в ужас

Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что США могут целенаправленно преувеличивать угрозу "российской агрессии" в отношении Киева, сообщает Politico... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T04:28

2022-01-29T04:28

2022-01-29T04:28

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что США могут целенаправленно преувеличивать угрозу "российской агрессии" в отношении Киева, сообщает Politico со ссылкой на источники в окружении украинского лидера.Один из собеседников издания уточнил, что киевские власти рассматривают сценарий, при котором американский президент Джо Байден мог пойти на такой шаг с целью облегчить для Вашингтона достижение договоренностей с Москвой.Авторы статьи подчеркивают, что администрация Байдена уже давно отрицает такое развитие событий. Также источники отмечают, что Зеленский сменил риторику по поводу "российской угрозы": если раньше "он бил тревогу так, что громче некуда", то в последнее время украинский лидер стремится "демонстрировать спокойствие"."Изменение настроя Зеленского отчасти обусловлено растущим раздражением в отношении администрации Байдена. Официальные лица на Украине и некоторые в Европе полагают, что США преждевременно и безосновательно позволили дипломатам покинуть Украину, что испугало местных жителей, а также финансовые рынки", — пояснили собеседники издания.Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как подчеркивали в Кремле, вооруженные силы перемещаются в пределах собственной территории — это никому не угрожает и никого не должно волновать.В МИД поясняли, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента Североатлантического альянса в приграничных регионах, а подобные обвинения — и смешны, и опасны.

https://ria.ru/20220128/zelenskiy-1770060257.html

https://ria.ru/20220127/zelenskiy-1769718656.html

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в мире, украина, киев, сша, джо байден, владимир зеленский, нато, россия