https://ria.ru/20220129/razgovor-1770090464.html

Джонсон проведет разговор с Путиным в ближайшие дни

Джонсон проведет разговор с Путиным в ближайшие дни - РИА Новости, 29.01.2022

Джонсон проведет разговор с Путиным в ближайшие дни

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время, сообщила пресс-служба главы РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T01:32

2022-01-29T01:32

2022-01-29T01:56

в мире

украина

лондон

великобритания

владимир путин

борис джонсон

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757078088_0:181:2884:1803_1920x0_80_0_0_582a0f4e612eae68473c93f324b6847a.jpg

ЛОНДОН, 29 янв – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время, сообщила пресс-служба главы британского правительства.Ранее Джонсон заявил о своем намерении обсудить с Путиным ситуацию вокруг Украины. В среду в Кремле уточнили, что Лондон официально не запрашивал разговор премьера Британии и президента России, понимания о такой беседе на тот момент не было.Также на следующую неделю запланирована поездка премьера в Европу, где он также обсудит ситуацию вокруг Украины.Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать.В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.

https://ria.ru/20220129/gaz-1770089379.html

украина

лондон

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, лондон, великобритания, владимир путин, борис джонсон, россия