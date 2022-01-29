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Джонсон проведет разговор с Путиным в ближайшие дни
Джонсон проведет разговор с Путиным в ближайшие дни - РИА Новости, 29.01.2022
Джонсон проведет разговор с Путиным в ближайшие дни
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время, сообщила пресс-служба главы РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T01:32
2022-01-29T01:56
в мире
украина
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великобритания
владимир путин
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россия
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ЛОНДОН, 29 янв – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время, сообщила пресс-служба главы британского правительства.Ранее Джонсон заявил о своем намерении обсудить с Путиным ситуацию вокруг Украины. В среду в Кремле уточнили, что Лондон официально не запрашивал разговор премьера Британии и президента России, понимания о такой беседе на тот момент не было.Также на следующую неделю запланирована поездка премьера в Европу, где он также обсудит ситуацию вокруг Украины.Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать.В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
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в мире, украина, лондон, великобритания, владимир путин, борис джонсон, россия
01:32 29.01.2022 (обновлено: 01:56 29.01.2022)
 
Джонсон проведет разговор с Путиным в ближайшие дни

Премьер-министр Великобритании Джонсон проведет разговор с Путиным в ближайшие дни

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
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ЛОНДОН, 29 янв – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время, сообщила пресс-служба главы британского правительства.
Ранее Джонсон заявил о своем намерении обсудить с Путиным ситуацию вокруг Украины. В среду в Кремле уточнили, что Лондон официально не запрашивал разговор премьера Британии и президента России, понимания о такой беседе на тот момент не было.

"Премьер-министр намерен форсировать дипломатические усилия и усилит политику сдерживания, чтобы не допустить кровопролития в Европе. Он повторит необходимость того, чтобы Россия отступила назад и вступила в дипломатический диалог, когда будет разговаривать с президентом Путиным на этой неделе", — сообщил представитель пресс-службы.

Также на следующую неделю запланирована поездка премьера в Европу, где он также обсудит ситуацию вокруг Украины.
Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
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