https://ria.ru/20220129/oshibki-1770132350.html

"Это то, что убивает гораздо больше, чем "омикрон"

Названы основные ошибки при лечении от "омикрона" - РИА Новости, 29.01.2022

"Это то, что убивает гораздо больше, чем "омикрон"

Прием антибиотиков и кроворазжижающих препаратов при заражении омикрон-штаммом коронавируса может быть опасным для здоровья. Об этом в беседе с телеканалом... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T16:30

2022-01-29T16:30

2022-01-29T18:13

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омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Прием антибиотиков и кроворазжижающих препаратов при заражении омикрон-штаммом коронавируса может быть опасным для здоровья. Об этом в беседе с телеканалом "Москва 24" рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.Кроме того, кроворазжижающие препараты не имеют "противоядия", а это значит, что в случае кровотечения в желудке или кишечнике его будет сложно остановить, подчеркнул специалист.Он также порекомендовал воздержаться от употребления спиртных напитков при "омикроне", так как алкоголь в этот период оказывает еще большую нагрузку на иммунную систему.Врач отметил, что симптомы заражения этим штаммом схожи с признаками ОРВИ, поэтому нет необходимости в назначении специального лечения.Омикрон-штамм, или B.1.1.529, впервые обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. По мнению исследователей, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в более чем 110 странах, в том числе в России.Наиболее эффективной защитой от коронавируса остается вакцинация. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.

https://ria.ru/20220129/omikron-1770108988.html

https://ria.ru/20220129/omikron-1770096275.html

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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса