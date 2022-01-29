https://ria.ru/20220129/omikron-1770108988.html
Названы два основных симптома омикрон-штамма
Врач назвала два самых частых симптома "омикрона" - РИА Новости, 29.01.2022
Названы два основных симптома омикрон-штамма
Заражение омикрон-штаммом коронавируса очень часто проявляется в виде астении и головных болей, рассказала в беседе с телеканалом "Звезда" врач-терапевт Марина... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T10:59
2022-01-29T10:59
2022-01-29T13:45
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595671672_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_5f6bc1189004b45efac5ce5252f209e1.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Заражение омикрон-штаммом коронавируса очень часто проявляется в виде астении и головных болей, рассказала в беседе с телеканалом "Звезда" врач-терапевт Марина Астафьева.По словам медика, симптомы недомогания могут сохраняться и после выздоровления, поэтому организму следует дать время "прийти в себя".Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. По мнению экспертов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в более чем 110 странах, в том числе в России.
https://ria.ru/20220128/omikron-1770080048.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595671672_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_9363ba45c3adf4c7aa323759e140a8e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
10:59 29.01.2022 (обновлено: 13:45 29.01.2022)
Врач назвала два самых частых симптома "омикрона"
Терапевт Астафьева отнесла астению и головные боли к самым частым симптомам омикрон-штамма