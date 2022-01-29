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https://ria.ru/20220129/omikron-1770108988.html
Названы два основных симптома омикрон-штамма
Врач назвала два самых частых симптома "омикрона" - РИА Новости, 29.01.2022
Названы два основных симптома омикрон-штамма
Заражение омикрон-штаммом коронавируса очень часто проявляется в виде астении и головных болей, рассказала в беседе с телеканалом "Звезда" врач-терапевт Марина... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T10:59
2022-01-29T13:45
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Заражение омикрон-штаммом коронавируса очень часто проявляется в виде астении и головных болей, рассказала в беседе с телеканалом "Звезда" врач-терапевт Марина Астафьева.По словам медика, симптомы недомогания могут сохраняться и после выздоровления, поэтому организму следует дать время "прийти в себя".Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. По мнению экспертов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в более чем 110 странах, в том числе в России.
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
10:59 29.01.2022 (обновлено: 13:45 29.01.2022)
 
Врач назвала два самых частых симптома "омикрона"

Терапевт Астафьева отнесла астению и головные боли к самым частым симптомам омикрон-штамма

© Depositphotos / photographee.euЗаболевшая женщина
Заболевшая женщина - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© Depositphotos / photographee.eu
Заболевшая женщина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Заражение омикрон-штаммом коронавируса очень часто проявляется в виде астении и головных болей, рассказала в беседе с телеканалом "Звезда" врач-терапевт Марина Астафьева.

"При попадании в клетку любой вирус начинает выделять токсины, которые отравляют организм. Мы сразу можем заметить у себя слабость, астению, ломку в костях, головные боли. Боли вообще могут быть везде, самые разнообразные", — пояснила она.

По словам медика, симптомы недомогания могут сохраняться и после выздоровления, поэтому организму следует дать время "прийти в себя".
Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. По мнению экспертов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в более чем 110 странах, в том числе в России.
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