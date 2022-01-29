https://ria.ru/20220129/omikron-1770108988.html

Названы два основных симптома омикрон-штамма

Врач назвала два самых частых симптома "омикрона" - РИА Новости, 29.01.2022

Названы два основных симптома омикрон-штамма

Заражение омикрон-штаммом коронавируса очень часто проявляется в виде астении и головных болей, рассказала в беседе с телеканалом "Звезда" врач-терапевт Марина... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T10:59

2022-01-29T10:59

2022-01-29T13:45

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омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Заражение омикрон-штаммом коронавируса очень часто проявляется в виде астении и головных болей, рассказала в беседе с телеканалом "Звезда" врач-терапевт Марина Астафьева.По словам медика, симптомы недомогания могут сохраняться и после выздоровления, поэтому организму следует дать время "прийти в себя".Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. По мнению экспертов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в более чем 110 странах, в том числе в России.

https://ria.ru/20220128/omikron-1770080048.html

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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса