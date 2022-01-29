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Токаев ответил на вопрос о долге перед Путиным после помощи ОДКБ

Токаев ответил на вопрос о долге перед Путиным после помощи ОДКБ - РИА Новости, 29.01.2022

Токаев ответил на вопрос о долге перед Путиным после помощи ОДКБ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в интервью телеканалу "Хабар 24", что перед прибытием миротворческого контингента ОДКБ в республику никаких... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T17:21

2022-01-29T17:21

2022-01-29T18:04

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НУР-СУЛТАН, 29 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в интервью телеканалу "Хабар 24", что перед прибытием миротворческого контингента ОДКБ в республику никаких предварительных условий не было в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.В субботу гостелеканал показывает в эфире интервью главы государства, в котором он рассказывает о причинах и последствиях трагических событий января, дальнейших политических и социальных реформах, взаимоотношениях с ключевыми внешнеполитическими партнерами республики."Что касается слухов о том, что мы задолжали и так далее. Я ответственно говорю, что никаких разговоров с Владимиром Владимировичем Путиным, а их было немало, они были продолжительные, относительно того, что мы потом рассчитаемся, естественно, не было. Никаких предварительных условий со стороны Кремля тоже не было. В конце концов, Россия для Казахстана - это союзное государство", - сказал Токаев в интервью телеканалу "Хабар 24".В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.

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