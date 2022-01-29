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Президент Казахстана рассказал, за чем охотились террористы в Алма-Ате

Президент Казахстана рассказал, за чем охотились террористы в Алма-Ате - РИА Новости, 29.01.2022

Президент Казахстана рассказал, за чем охотились террористы в Алма-Ате

Террористы во время январских беспорядков в Алма-Ате были заинтересованы в атаках на государственные здания, чтобы завладеть материалами уголовных дел и личными РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T16:25

2022-01-29T16:25

2022-01-29T17:02

беспорядки в казахстане

в мире

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актау

касым-жомарт токаев

берик уали

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НУР-СУЛТАН, 29 янв - РИА Новости. Террористы во время январских беспорядков в Алма-Ате были заинтересованы в атаках на государственные здания, чтобы завладеть материалами уголовных дел и личными данными представителей правоохранительных органов, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.В субботу пресс-секретарь Токаева Берик Уали в социальных сетях анонсировал интервью главы государства гостелеканалу "Хабар 24", в котором президент рассказывает о причинах и последствиях трагических событий января, дальнейших политических и социальных реформах, взаимоотношениях с ключевыми внешнеполитическими партнерами республики. Полное интервью будет показано в эфире в 20.00 (17.00 мск)."Этих людей, естественно, материальные ценности не интересовали. Они руководили атаками на административные здания, их интересовали уголовные дела, досье на сотрудников правоохранительных органов. Это была тщательно спланированная операция, по своей сути – террористическая - с привлечением боевиков из-за рубежа", - сказал Токаев в интервью телеканалу "Хабар 24".В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.

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в мире, казахстан, оон, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, берик уали