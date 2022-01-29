https://ria.ru/20220129/dtp-1770132883.html

В Петербурге два человека пострадали в ДТП с участием скорой и полиции

В Петербурге два человека пострадали в ДТП с участием скорой и полиции - РИА Новости, 29.01.2022

В Петербурге два человека пострадали в ДТП с участием скорой и полиции

Два человека пострадали в ДТП с участием автомобилей скорой помощи и полиции на Софийской улице в Петербурге, ведется проверка, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T15:46

2022-01-29T15:46

2022-01-29T15:46

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Два человека пострадали в ДТП с участием автомобилей скорой помощи и полиции на Софийской улице в Петербурге, ведется проверка, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Проводится проверка по аварии с участием автомобилей скорой помощи и полиции в Петербурге", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, вечером в пятницу молоковоз врезался в прибывший на место столкновения двух иномарок автомобиль полиции. "От столкновения полицейский автомобиль въехал во впереди стоящий автомобиль скорой помощи, который совершил наезд на водителя скорой помощи и последующее столкновение с одной из машин-участниц аварии", - сказано в сообщении.В результате пострадали 14-летний пассажир одного из автомобилей-участников первой аварии и водитель "скорой". Подросток отправлен в больницу в удовлетворительном состоянии, мужчина – в состоянии средней тяжести.

https://ria.ru/20220128/dtp-1769910109.html

санкт-петербург

ленинградская область

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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область