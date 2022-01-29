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В Петербурге два человека пострадали в ДТП с участием скорой и полиции
В Петербурге два человека пострадали в ДТП с участием скорой и полиции - РИА Новости, 29.01.2022
В Петербурге два человека пострадали в ДТП с участием скорой и полиции
Два человека пострадали в ДТП с участием автомобилей скорой помощи и полиции на Софийской улице в Петербурге, ведется проверка, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T15:46
2022-01-29T15:46
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Два человека пострадали в ДТП с участием автомобилей скорой помощи и полиции на Софийской улице в Петербурге, ведется проверка, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Проводится проверка по аварии с участием автомобилей скорой помощи и полиции в Петербурге", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, вечером в пятницу молоковоз врезался в прибывший на место столкновения двух иномарок автомобиль полиции. "От столкновения полицейский автомобиль въехал во впереди стоящий автомобиль скорой помощи, который совершил наезд на водителя скорой помощи и последующее столкновение с одной из машин-участниц аварии", - сказано в сообщении.В результате пострадали 14-летний пассажир одного из автомобилей-участников первой аварии и водитель "скорой". Подросток отправлен в больницу в удовлетворительном состоянии, мужчина – в состоянии средней тяжести.
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область
15:46 29.01.2022
 
В Петербурге два человека пострадали в ДТП с участием скорой и полиции

Два человека пострадали в ДТП с участием автомобилей скорой и полиции в Петербурге

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая медицинская помощь
Скорая медицинская помощь - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Скорая медицинская помощь
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Два человека пострадали в ДТП с участием автомобилей скорой помощи и полиции на Софийской улице в Петербурге, ведется проверка, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Проводится проверка по аварии с участием автомобилей скорой помощи и полиции в Петербурге", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, вечером в пятницу молоковоз врезался в прибывший на место столкновения двух иномарок автомобиль полиции. "От столкновения полицейский автомобиль въехал во впереди стоящий автомобиль скорой помощи, который совершил наезд на водителя скорой помощи и последующее столкновение с одной из машин-участниц аварии", - сказано в сообщении.
В результате пострадали 14-летний пассажир одного из автомобилей-участников первой аварии и водитель "скорой". Подросток отправлен в больницу в удовлетворительном состоянии, мужчина – в состоянии средней тяжести.
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