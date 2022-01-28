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Глава Пентагона обсудил с главой Минобороны Румынии сдерживание России

Глава Пентагона обсудил с главой Минобороны Румынии сдерживание России - РИА Новости, 28.01.2022

Глава Пентагона обсудил с главой Минобороны Румынии сдерживание России

Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром национальной обороны Румынии Василе Дынку, чтобы обсудить ситуацию по Украине, сообщается в... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T09:53

2022-01-28T09:53

2022-01-28T09:53

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словакия

владимир путин

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ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром национальной обороны Румынии Василе Дынку, чтобы обсудить ситуацию по Украине, сообщается в релизе, опубликованном на сайте американского военного ведомства."В ходе первого телефонного разговоры между главой Пентагона и министром национальной обороны Румынии оба лидера обменялись взглядами по усилению сдерживания на восточном фланге НАТО, выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины и подчеркнули важность единства альянса в рамках НАТО в будущем", - говорится в релизе.Позднее Остин написал в Twitter, что стратегическое партнерство США и Румынии необходимо для "сдерживания российской агрессии на восточном флаге НАТО и в регионе Черного моря". При этом Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Ранее государственное Радио Румыния сообщило со ссылкой на дипломатические источники, что Бухарест участвовал в подготовке предложений для Москвы в ответ на проект о гарантиях безопасности, США и Румыния предложили РФ проводить взаимные инспекции мест размещения баллистических ракет. Кроме того, в четверг американский телеканал Sky News сообщил, что страны-члены НАТО рассматривают возможность создания новых боевых подразделений из тысячи человек в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. Отмечается, что новые подразделения будут похожи на те, которые существуют в странах Балтии и Польше.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. США и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности.В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США в своем ответе по гарантиям безопасности не ответили на самый главный вопрос - о нерасширении НАТО на восток, содержание ответа США по гарантиям безопасности позволяет рассчитывать на серьезный разговор, но по второстепенным темам, Москва рассматривает ответ США и ответ НАТО по гарантиям в комплексе. По его словам, после межведомственного согласования об ответах США и НАТО на предложения РФ по безопасности будет доложено президенту России Владимиру Путину, он и будет принимать решение о дальнейших шагах.

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twitter, словакия, владимир путин, нато, министерство обороны сша, сергей лавров, ллойд остин, восточная европа, россия