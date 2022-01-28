https://ria.ru/20220128/sud-1770038045.html

Суд утвердил приговор мужчине, перекрывавшему дороги на незаконной акции

Суд утвердил приговор мужчине, перекрывавшему дороги на незаконной акции - РИА Новости, 28.01.2022

Суд утвердил приговор мужчине, перекрывавшему дороги на незаконной акции

Тверской суд Москвы признал законным приговор активисту незарегистрированной Либертарианской партии Глебу Марьясову, которым ему назначили 10 месяцев колонии по РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T17:27

2022-01-28T17:27

2022-01-28T17:27

происшествия

мосгортранс

москва

алексей навальный

россия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы признал законным приговор активисту незарегистрированной Либертарианской партии Глебу Марьясову, которым ему назначили 10 месяцев колонии по делу о перекрытии дорог на несогласованной акции, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Захватов.В конце октября мировой судья судебного участка №370 Тверского района Москвы приговорил Марьясова к 10 месяцам колонии. Именно такое наказание запросила для подсудимого прокуратура."Тверской суд Москвы признал приговор в отношении Глеба Марьясова законным и обоснованным. Мы будем обжаловать дальше: в кассации и в ЕСПЧ", - сказал собеседник агентства.Марьясов стал первым фигурантом дела, возбужденного после несогласованной акции 23 января по части 1 статье 267 УК РФ - о блокировании транспортных коммуникаций.Также судья в октябре полностью удовлетворил иски метро и Мосгортранса к активисту на общую сумму свыше 2,5 миллионов рублей: на возмещение оплаты труда сотрудников, которым пришлось внеурочно выйти на работу, и за убытки в связи задержками движения.Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля 2021 года. Возбуждены уголовные дела о нападениях на силовиков, хулиганстве, порче имущества, перекрытии дорог, нарушении санитарно-эпидемиологических правил и вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий.

https://ria.ru/20210421/koordinator-1729366128.html

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происшествия, мосгортранс, москва, алексей навальный, россия