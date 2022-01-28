Суд утвердил приговор мужчине, перекрывавшему дороги на незаконной акции
Суд утвердил приговор либертарианцу, перекрывавшему дороги во время незаконных акций
Судебный молоток
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы признал законным приговор активисту незарегистрированной Либертарианской партии Глебу Марьясову, которым ему назначили 10 месяцев колонии по делу о перекрытии дорог на несогласованной акции, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Захватов.
В конце октября мировой судья судебного участка №370 Тверского района Москвы приговорил Марьясова к 10 месяцам колонии. Именно такое наказание запросила для подсудимого прокуратура.
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"Тверской суд Москвы признал приговор в отношении Глеба Марьясова законным и обоснованным. Мы будем обжаловать дальше: в кассации и в ЕСПЧ", - сказал собеседник агентства.
Марьясов стал первым фигурантом дела, возбужденного после несогласованной акции 23 января по части 1 статье 267 УК РФ - о блокировании транспортных коммуникаций.
Также судья в октябре полностью удовлетворил иски метро и Мосгортранса к активисту на общую сумму свыше 2,5 миллионов рублей: на возмещение оплаты труда сотрудников, которым пришлось внеурочно выйти на работу, и за убытки в связи задержками движения.
Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля 2021 года. Возбуждены уголовные дела о нападениях на силовиков, хулиганстве, порче имущества, перекрытии дорог, нарушении санитарно-эпидемиологических правил и вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий.