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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220128/simptom-1769887865.html
Врач рассказал, каких характерных симптомов COVID-19 нет при "омикроне"
Врач рассказал, каких характерных симптомов COVID-19 нет при "омикроне" - РИА Новости, 28.01.2022
Врач рассказал, каких характерных симптомов COVID-19 нет при "омикроне"
Штамм коронавируса "омикрон" редко вызывает некоторые характерные для COVID-19 симптомы, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T02:15
2022-01-28T02:15
распространение коронавируса
общество
здоровье
алексей водовозов
россия
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" редко вызывает некоторые характерные для COVID-19 симптомы, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.Времени для наблюдений за особенностями течения коронавирусной инфекции при заражении омикрон-штаммом было пока немного, но определенные выводы сделать уже можно, отметил он. От COVID-19 страдают все системы организма, но, по крайней мере, два типичных для этого заболевания симптома редко встречаются в тех случаях, когда оно вызвано "омикроном", сказал Водовозов.В частности, затрудненное дыхание не характерно для инфицированных этим штаммом пациентов."Он практически не добирается до легких, он останавливается в бронхиолах, то есть в бронхиальном дереве. Я бы не сказал, что бронхиолит при "омикроне" намного лучше пневмонии при "дельте", но это более легкое заболевание", — объяснил врач.Потеря обоняния, которая раньше считалась чуть ли не главным признаком коронавирусной инфекции, тоже не входит в число распространенных жалоб при заражении "омикроном", продолжил он.Какими бы ни были симптомы заражения тем или иным вариантом коронавируса, лучшая защита от тяжелого течения COVID-19 — это вакцинация.
https://ria.ru/20220126/omikron-1769692760.html
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общество, здоровье, алексей водовозов, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
02:15 28.01.2022
 
Врач рассказал, каких характерных симптомов COVID-19 нет при "омикроне"

Врач Водовозов: при омикрон-штамме COVID-19 нехарактерно затруднение дыхания

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" редко вызывает некоторые характерные для COVID-19 симптомы, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.
Времени для наблюдений за особенностями течения коронавирусной инфекции при заражении омикрон-штаммом было пока немного, но определенные выводы сделать уже можно, отметил он. От COVID-19 страдают все системы организма, но, по крайней мере, два типичных для этого заболевания симптома редко встречаются в тех случаях, когда оно вызвано "омикроном", сказал Водовозов.
В частности, затрудненное дыхание не характерно для инфицированных этим штаммом пациентов.
"Он практически не добирается до легких, он останавливается в бронхиолах, то есть в бронхиальном дереве. Я бы не сказал, что бронхиолит при "омикроне" намного лучше пневмонии при "дельте", но это более легкое заболевание", — объяснил врач.
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Потеря обоняния, которая раньше считалась чуть ли не главным признаком коронавирусной инфекции, тоже не входит в число распространенных жалоб при заражении "омикроном", продолжил он.
"При нем редко встречается потеря обоняния, а для вариантов до "дельты" это было распространенным явлением. Зачастую по потере обоняния люди понимали, что больны, и шли сдавать анализы. При "дельте" это встречалось уже реже, а при "омикроне" потеря обоняния — это редкость", — уточнил Водовозов.
Какими бы ни были симптомы заражения тем или иным вариантом коронавируса, лучшая защита от тяжелого течения COVID-19 — это вакцинация.
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровьеАлексей ВодовозовРоссияКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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