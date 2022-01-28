https://ria.ru/20220128/sevmorput-1769948146.html

Россия сама будет принимать решения по Севморпути, заявил Медведев

Россия сама будет принимать решения по Севморпути, заявил Медведев - РИА Новости, 28.01.2022

Россия сама будет принимать решения по Севморпути, заявил Медведев

Северный морской путь (СМП) останется в российской юрисдикции, заниматься его развитием должна РФ, при этом страна не отказывается от привлечения партнеров в... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T12:05

2022-01-28T12:05

2022-01-28T12:42

экономика

дмитрий медведев

северный морской путь

россия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Северный морской путь (СМП) останется в российской юрисдикции, заниматься его развитием должна РФ, при этом страна не отказывается от привлечения партнеров в этом направлении, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости."На самом деле Севморпуть – это наш путь, это да. Потому что это путь в наших водах, и в принципе мы этим должны заниматься. Это не означает, что туда не нужно привлекать в качестве наших партнёров кого-то другого, это можно делать, но при понимании того, что юрисдикция и решения в этой сфере принимаются Российской Федерацией. Здесь другого быть не должно", - сказал Медведев.Северный морской путь протяженностью более 3000 морских миль (5556 километров), соединяющий Баренцево море и Берингов пролив, является кратчайшим путем между Европой и Азией, а также самым коротким морским маршрутом между Дальним Востоком и Европейской частью России. Маршрут транспортировки грузов с Дальнего Востока в Европу с использованием Севморпути составляет 14 тысяч километров.Россия реализует федеральный проект "Развитие Северного морского пути", который подразумевает создание инфраструктуры, способствующей увеличению грузопотока до 80 миллионов тонн в 2024 году и 110 миллионов тонн к 2030 году, а также увеличение суммарной мощности морских портов до 110 и 115 миллионов тонн соответственно.Госкорпорация "Росатом", которая является инфраструктурным оператором Севморпути с 2018 года, ранее отчиталась о перевыполнении показателей проекта за прошлый год: объем грузоперевозок по итогам 2021 года вырос на 6,5% и составил почти 35 миллионов тонн против целевых 32 миллионов тонн.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20220118/razresheniya-1768300168.html

https://ria.ru/20211002/rosgidromet-1752774002.html

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экономика, дмитрий медведев, северный морской путь, россия