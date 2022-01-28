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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220128/repertuar-1769904902.html
Государство не должно регулировать репертуар кинотеатров, заявил Медведев
Государство не должно регулировать репертуар кинотеатров, заявил Медведев - РИА Новости, 28.01.2022
Государство не должно регулировать репертуар кинотеатров, заявил Медведев
Вопрос регулирования музыкальных и кинорепертуаров должен быть отдан на откуп региональным властям, субъекты РФ должны давать внятные сигналы о том, что... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T08:23
2022-01-28T13:01
культура
дмитрий медведев
кино и сериалы
россия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Вопрос регулирования музыкальных и кинорепертуаров должен быть отдан на откуп региональным властям, субъекты РФ должны давать внятные сигналы о том, что провести какой-то концерт они считают возможным, а какой-то - нет, заявил зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ."Но, с другой стороны, если этот исполнитель с успехом выступает в Москве, или, там, в Петербурге, или во Владивостоке - пусть себе выступает, если, конечно, он не совершает никаких противоправных действий других. Так что, мне кажется, это должно быть отдано на откуп самим исполнителям, которые должны включать голову, и региональным властям, которые должны давать внятные сигналы, что вот такой-то концерт мы считаем возможным провести, а такой-то концерт у нас может вызвать непонимание", - добавил зампредседателя Совбеза РФ.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева &gt;&gt;
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дмитрий медведев, кино и сериалы, россия
08:23 28.01.2022 (обновлено: 13:01 28.01.2022)
 
Государство не должно регулировать репертуар кинотеатров, заявил Медведев

Замглавы Совбеза Медведев: регулировать музыкальные и кинорепертуары должны в регионах

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗрители в кинозале IMAX
Зрители в кинозале IMAX - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Вопрос регулирования музыкальных и кинорепертуаров должен быть отдан на откуп региональным властям, субъекты РФ должны давать внятные сигналы о том, что провести какой-то концерт они считают возможным, а какой-то - нет, заявил зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ.
"Государство вообще это не должно регулировать, вот в полном смысле этого слова. Это в советские времена регулировалось, кому где чего петь. Мы от этого отошли. Я хорошо помню, как это выглядело. Это вопрос скорее внутренней культуры и определённых региональных установок. Вот если, например, того или иного исполнителя не воспринимают в регионе, его туда не нужно звать. А этот исполнитель должен иметь мозги и туда не проситься, потому что он там вызовет негативную реакцию", - сказал Медведев.
"Но, с другой стороны, если этот исполнитель с успехом выступает в Москве, или, там, в Петербурге, или во Владивостоке - пусть себе выступает, если, конечно, он не совершает никаких противоправных действий других. Так что, мне кажется, это должно быть отдано на откуп самим исполнителям, которые должны включать голову, и региональным властям, которые должны давать внятные сигналы, что вот такой-то концерт мы считаем возможным провести, а такой-то концерт у нас может вызвать непонимание", - добавил зампредседателя Совбеза РФ.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>
 
КультураДмитрий МедведевКино и сериалыРоссия
 
 
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