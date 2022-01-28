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Государство не должно регулировать репертуар кинотеатров, заявил Медведев

Государство не должно регулировать репертуар кинотеатров, заявил Медведев - РИА Новости, 28.01.2022

Государство не должно регулировать репертуар кинотеатров, заявил Медведев

Вопрос регулирования музыкальных и кинорепертуаров должен быть отдан на откуп региональным властям, субъекты РФ должны давать внятные сигналы о том, что... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T08:23

2022-01-28T08:23

2022-01-28T13:01

культура

дмитрий медведев

кино и сериалы

россия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Вопрос регулирования музыкальных и кинорепертуаров должен быть отдан на откуп региональным властям, субъекты РФ должны давать внятные сигналы о том, что провести какой-то концерт они считают возможным, а какой-то - нет, заявил зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ."Но, с другой стороны, если этот исполнитель с успехом выступает в Москве, или, там, в Петербурге, или во Владивостоке - пусть себе выступает, если, конечно, он не совершает никаких противоправных действий других. Так что, мне кажется, это должно быть отдано на откуп самим исполнителям, которые должны включать голову, и региональным властям, которые должны давать внятные сигналы, что вот такой-то концерт мы считаем возможным провести, а такой-то концерт у нас может вызвать непонимание", - добавил зампредседателя Совбеза РФ.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

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дмитрий медведев, кино и сериалы, россия