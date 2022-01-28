https://ria.ru/20220128/polsha-1769935449.html

Польша пытается быть лидером, противостоя России, заявил Лукашенко

Польша пытается быть лидером, противостоя России, заявил Лукашенко - РИА Новости, 28.01.2022

Польша пытается быть лидером, противостоя России, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша хочет быть лидером в Восточной Европе, противостоя России и вмешиваясь во внутренние дела соседей. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T11:24

2022-01-28T11:24

2022-01-28T17:37

польша

александр лукашенко

восточная европа

россия

в мире

варшава

белоруссия

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МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша хочет быть лидером в Восточной Европе, противостоя России и вмешиваясь во внутренние дела соседей."Но наибольшее опасение вызывает даже не это. Проводимая Варшавой беспрецедентная милитаризация государства, наращивание военных ресурсов, планируемое двукратное увеличение численности армии. Это все вряд ли в мирных целях", - добавил президент.Он отметил, что позиция Белоруссии однозначна: такая эскалация вдоль ее границ недопустима.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли 9 августа 2020 года. На них победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. В стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности в Польшу, Литву, на Украину, и оттуда ведут свою деятельность.

https://ria.ru/20220128/ukraina-1769947870.html

https://ria.ru/20220128/belorussiya-1769936351.html

польша

восточная европа

россия

варшава

белоруссия

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польша, александр лукашенко, восточная европа, россия, в мире, варшава, белоруссия