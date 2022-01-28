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Польша пытается быть лидером, противостоя России, заявил Лукашенко
Польша пытается быть лидером, противостоя России, заявил Лукашенко - РИА Новости, 28.01.2022
Польша пытается быть лидером, противостоя России, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша хочет быть лидером в Восточной Европе, противостоя России и вмешиваясь во внутренние дела соседей. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T11:24
2022-01-28T17:37
польша
александр лукашенко
восточная европа
россия
в мире
варшава
белоруссия
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МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша хочет быть лидером в Восточной Европе, противостоя России и вмешиваясь во внутренние дела соседей."Но наибольшее опасение вызывает даже не это. Проводимая Варшавой беспрецедентная милитаризация государства, наращивание военных ресурсов, планируемое двукратное увеличение численности армии. Это все вряд ли в мирных целях", - добавил президент.Он отметил, что позиция Белоруссии однозначна: такая эскалация вдоль ее границ недопустима.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли 9 августа 2020 года. На них победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. В стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности в Польшу, Литву, на Украину, и оттуда ведут свою деятельность.
https://ria.ru/20220128/ukraina-1769947870.html
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польша, александр лукашенко, восточная европа, россия, в мире, варшава, белоруссия
11:24 28.01.2022 (обновлено: 17:37 28.01.2022)
 
Польша пытается быть лидером, противостоя России, заявил Лукашенко

Лукашенко: Польша пытается реализовать свои амбиции, противостоя России

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша хочет быть лидером в Восточной Европе, противостоя России и вмешиваясь во внутренние дела соседей.
"Польша издавна пытается реализовать амбиции лидерства в Восточной Европе, но лидерство понимает не как ответственность и возможность быть связующим звеном в регионе, а как противоборство с Россией. В том числе через вмешательство во внутренние дела ее соседей. Действуют безапелляционно и бесцеремонно. Финансировала и снабжала ресурсами радикальную оппозицию. Годами создавала координационные центры недавно провалившегося мятежа. Ну ладно бы у нас. Вроде бы Беларусь - это их земля... Влезли в Россию... Но даже в Казахстан влезли... В надежде на реванш приютила у себя беглых из Беларуси, формирует инфраструктуру для их поддержки", - сказал Лукашенко в ходе обращения к народу и парламенту Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
12:04
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"Но наибольшее опасение вызывает даже не это. Проводимая Варшавой беспрецедентная милитаризация государства, наращивание военных ресурсов, планируемое двукратное увеличение численности армии. Это все вряд ли в мирных целях", - добавил президент.
Он отметил, что позиция Белоруссии однозначна: такая эскалация вдоль ее границ недопустима.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли 9 августа 2020 года. На них победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. В стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности в Польшу, Литву, на Украину, и оттуда ведут свою деятельность.
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ПольшаАлександр ЛукашенкоВосточная ЕвропаРоссияВ миреВаршаваБелоруссия
 
 
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