В Петербурге увековечат память ученого, расшифровавшего письменность майя
В Петербурге увековечат память ученого Юрия Кнорозова, расшифровавшего письменность майя
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСтупени пирамиды "Эль-Кастильо" группы Нооч Муль на территории доколумбового города Коба цивилизации майя в Мексике
Ступени пирамиды "Эль-Кастильо" группы Нооч Муль на территории доколумбового города Коба цивилизации майя в Мексике
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв – РИА Новость. Мемориальная доска в честь ученого Юрия Кнорозова, расшифровавшего письменность майя, может появиться в музее антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук (МАЭ РАН, Кунсткамера), сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.
"Получили официальное обращение от инициативной группы МАЭ РАН по поводу установки мемориальной доски в честь ученого Юрия Кнорозова… Сейчас мы рассматриваем возможность размещения доски внутри Кунсткамеры, при входе", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Пиотровского, в настоящее время вопрос установки памятной доски обсуждается дирекцией музея антропологии с городским комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, а также с советом по мемориальным доскам при правительстве Петербурга.
Юрий Кнорозов (1922-1999) в 1952 году сумел дешифровать письменность майя как слоговое фонетическое письмо, когда знак передает один слог. Кнорозов создал метод дешифровки древних систем письма (или метод позиционной статистики), когда по счету знаков становится понятно, какой системе они могут соответствовать.