https://ria.ru/20220128/pamyat-1769977612.html

В Петербурге увековечат память ученого, расшифровавшего письменность майя

В Петербурге увековечат память ученого, расшифровавшего письменность майя - РИА Новости, 28.01.2022

В Петербурге увековечат память ученого, расшифровавшего письменность майя

Мемориальная доска в честь ученого Юрия Кнорозова, расшифровавшего письменность майя, может появиться в музее антропологии и этнографии имени Петра Великого... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T13:47

2022-01-28T13:47

2022-01-28T13:47

санкт-петербург

российская академия наук

юрий кнорозов

борис пиотровский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1734287649_0:103:2861:1712_1920x0_80_0_0_e088ef5fca777252c76ee85bfe36fe04.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв – РИА Новость. Мемориальная доска в честь ученого Юрия Кнорозова, расшифровавшего письменность майя, может появиться в музее антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук (МАЭ РАН, Кунсткамера), сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский."Получили официальное обращение от инициативной группы МАЭ РАН по поводу установки мемориальной доски в честь ученого Юрия Кнорозова… Сейчас мы рассматриваем возможность размещения доски внутри Кунсткамеры, при входе", - написал он в своем Telegram-канале.По словам Пиотровского, в настоящее время вопрос установки памятной доски обсуждается дирекцией музея антропологии с городским комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, а также с советом по мемориальным доскам при правительстве Петербурга.Юрий Кнорозов (1922-1999) в 1952 году сумел дешифровать письменность майя как слоговое фонетическое письмо, когда знак передает один слог. Кнорозов создал метод дешифровки древних систем письма (или метод позиционной статистики), когда по счету знаков становится понятно, какой системе они могут соответствовать.

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, российская академия наук, юрий кнорозов, борис пиотровский