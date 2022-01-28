https://ria.ru/20220128/omikron-1770029987.html

На Колыме выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом

На Колыме выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 28.01.2022

На Колыме выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом

Первые 12 случаев заболевания штаммом коронавируса "омикрон" подтверждены в Магаданской области, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T16:59

2022-01-28T16:59

2022-01-28T17:21

распространение коронавируса

магаданская область

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

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МАГАДАН, 28 янв - РИА Новости. Первые 12 случаев заболевания штаммом коронавируса "омикрон" подтверждены в Магаданской области, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.Ранее губернатор Сергей Носов потребовал экстренно доставить в регион тесты для выявления штамма "омикрон". Сейчас на Колыме резко выросла заболеваемость COVID-19, в сутки регистрируют более 80 новых случаев заражения, тогда как максимально за период пандемии в регионе выявляли до 60 заражений в день."Пришли реагенты для определения омикрона в ПЦР-тестах. Пока проверили 15 положительных на COVID-19, из них в 12 подтвержден "омикрон". Это предварительно. Тестирование будет продолжено", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220128/omikron-1769908772.html

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магаданская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса