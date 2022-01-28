https://ria.ru/20220128/omikron-1769909864.html

Омикрон-штамм пока официально не выявили в десяти российских регионах

Омикрон-штамм пока официально не выявили в десяти российских регионах - РИА Новости, 28.01.2022

Омикрон-штамм пока официально не выявили в десяти российских регионах

Десять регионов России в двух федеральных округах на утро пятницы не получили подтверждения о выявлении "омикрона", из списка "чистых" субъектов страны, где... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T09:26

2022-01-28T09:26

2022-01-28T09:26

распространение коронавируса

общество

магадан

курская область

воз

татьяна голикова

здоровье - общество

коронавирусы

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Десять регионов России в двух федеральных округах на утро пятницы не получили подтверждения о выявлении "омикрона", из списка "чистых" субъектов страны, где ранее не фиксировали новый штамм, за прошедшие сутки официально выбыла только Белгородская область, свидетельствуют данные РИА Новости.В четверг оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщал, что распространение штамма коронавируса "омикрон" фиксируется уже в 74 регионах России. В среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в статистике заболеваемости COVID-19 в России на штамм "дельта" приходится 47,9%, а на "омикрон" и другие не доминирующие штаммы - 52,1%.В Центральном федеральном округе осталось только четыре региона, которые на данный момент официально не выявили "омикрон"-штамм. В Тульской, Ивановской, Тверской и Курской областях, как заявляли местные власти, новый штамм еще не подтвержден, но у пациентов регистрируются похожие симптомы. Так, в Курской области замгубернатора Андрей Белостоцкий уточнил, что анализы жителей курской области отсылаются в Москву, и необходимо дождаться данных из столичных лабораторий. Он предположил, что штаммы в Курской области распределились пополам - 50 на 50.На Дальнем Востоке регионов, где еще не сообщали о выявлении "омикрона", по-прежнему шесть: Еврейская автономная область, Чукотка, Сахалинская и Магаданская области, Камчатский и Забайкальский края. Глава Минздрава Магадана рассказал, что уже с 29 января в области, где ранее местный Роспотребнадзор отправлял тесты в Москву, будут самостоятельно выявлять генотип коронавируса.Все регионы шести федеральных округов - Северо-Западного, Северо-Кавказского, Южного, Приволжского, Уральского и Сибирского - выявили новый штамм коронавируса.Всемирная организация здравоохранения в конце ноября 2021 года по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

магадан

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общество, магадан, курская область, воз, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса