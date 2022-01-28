https://ria.ru/20220128/moskva-1769904016.html

"Надо учитывать традиции": Медведев высказался о голых фото на фоне храмов

"Надо учитывать традиции": Медведев высказался о голых фото на фоне храмов - РИА Новости, 28.01.2022

"Надо учитывать традиции": Медведев высказался о голых фото на фоне храмов

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, рассуждая об уголовных делах, возбужденных из-за фотографий на фоне храмов, заявил, что людям... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T08:08

2022-01-28T08:08

2022-01-28T13:00

москва

дмитрий медведев

кавказ

россия

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769918487_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_90d1585947d2eac901e48c0ef3b664d3.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, рассуждая об уголовных делах, возбужденных из-за фотографий на фоне храмов, заявил, что людям необходимо учитывать традиции России как многонационального государства."Насчет шуток (возбужденных дел из-за шуток) - мне трудно что-то комментировать, потому что иногда это просто чушь, когда, допустим, по той или иной шутке или тому или иному высказыванию возбуждают дела. С другой стороны, вот вы сказали, фото на фоне храмов и так далее – мы должны учитывать все-таки традиции нашей страны, как и любой другой страны", - сказал Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ.Он подчеркнул, что Россия - многонациональная и очень сложная страна, а представления о некоторых моральных аспектах отличаются, например, в Москве и на Кавказе."И если те или иные публикации оскорбляют представления, допустим, целого народа, это надо учитывать, даже если нам кажется, что это очень консервативная позиция", - отметил Медведев."Мы понимаем, что, допустим, представления о границах возможного в Москве или Петербурге довольно существенно отличаются от представлений о границах возможного на Кавказе. Но мы должны это учитывать, мы не должны ничего навязывать. Мы не должны навязывать представления московские на Кавказе и кавказские представления не должны, допустим, навязываться в Москве. Просто потому, что нужно понимать, у людей разные социальные привычки, притом что нас всех объединяет действительно набор общих ценностей", - добавил Медведев.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20220111/foto-1767309713.html

москва

кавказ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Медведев об откровенных фото возле храмов: надо учитывать традиции страны Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, рассуждая об уголовных делах, возбужденных из-за фотографий на фоне храмов, заявил, что людям необходимо учитывать традиции России как многонационального государства. 2022-01-28T08:08 true PT2M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, дмитрий медведев, кавказ, россия, религия