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"Надо учитывать традиции": Медведев высказался о голых фото на фоне храмов
"Надо учитывать традиции": Медведев высказался о голых фото на фоне храмов - РИА Новости, 28.01.2022
"Надо учитывать традиции": Медведев высказался о голых фото на фоне храмов
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, рассуждая об уголовных делах, возбужденных из-за фотографий на фоне храмов, заявил, что людям... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T08:08
2022-01-28T13:00
москва
дмитрий медведев
кавказ
россия
религия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, рассуждая об уголовных делах, возбужденных из-за фотографий на фоне храмов, заявил, что людям необходимо учитывать традиции России как многонационального государства."Насчет шуток (возбужденных дел из-за шуток) - мне трудно что-то комментировать, потому что иногда это просто чушь, когда, допустим, по той или иной шутке или тому или иному высказыванию возбуждают дела. С другой стороны, вот вы сказали, фото на фоне храмов и так далее – мы должны учитывать все-таки традиции нашей страны, как и любой другой страны", - сказал Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ.Он подчеркнул, что Россия - многонациональная и очень сложная страна, а представления о некоторых моральных аспектах отличаются, например, в Москве и на Кавказе."И если те или иные публикации оскорбляют представления, допустим, целого народа, это надо учитывать, даже если нам кажется, что это очень консервативная позиция", - отметил Медведев."Мы понимаем, что, допустим, представления о границах возможного в Москве или Петербурге довольно существенно отличаются от представлений о границах возможного на Кавказе. Но мы должны это учитывать, мы не должны ничего навязывать. Мы не должны навязывать представления московские на Кавказе и кавказские представления не должны, допустим, навязываться в Москве. Просто потому, что нужно понимать, у людей разные социальные привычки, притом что нас всех объединяет действительно набор общих ценностей", - добавил Медведев.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева &gt;&gt;
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Медведев об откровенных фото возле храмов: надо учитывать традиции страны
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, рассуждая об уголовных делах, возбужденных из-за фотографий на фоне храмов, заявил, что людям необходимо учитывать традиции России как многонационального государства.
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москва, дмитрий медведев, кавказ, россия, религия
08:08 28.01.2022 (обновлено: 13:00 28.01.2022)
 
"Надо учитывать традиции": Медведев высказался о голых фото на фоне храмов

Глава СБ Медведев об уголовных делах из-за фото на фоне храмов: надо учитывать традиции

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, рассуждая об уголовных делах, возбужденных из-за фотографий на фоне храмов, заявил, что людям необходимо учитывать традиции России как многонационального государства.
"Насчет шуток (возбужденных дел из-за шуток) - мне трудно что-то комментировать, потому что иногда это просто чушь, когда, допустим, по той или иной шутке или тому или иному высказыванию возбуждают дела. С другой стороны, вот вы сказали, фото на фоне храмов и так далее – мы должны учитывать все-таки традиции нашей страны, как и любой другой страны", - сказал Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ.
Он подчеркнул, что Россия - многонациональная и очень сложная страна, а представления о некоторых моральных аспектах отличаются, например, в Москве и на Кавказе.
"И если те или иные публикации оскорбляют представления, допустим, целого народа, это надо учитывать, даже если нам кажется, что это очень консервативная позиция", - отметил Медведев.
"Мы понимаем, что, допустим, представления о границах возможного в Москве или Петербурге довольно существенно отличаются от представлений о границах возможного на Кавказе. Но мы должны это учитывать, мы не должны ничего навязывать. Мы не должны навязывать представления московские на Кавказе и кавказские представления не должны, допустим, навязываться в Москве. Просто потому, что нужно понимать, у людей разные социальные привычки, притом что нас всех объединяет действительно набор общих ценностей", - добавил Медведев.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
11 января, 12:27Религия
Полиция начала проверку из-за обнаженного фото на фоне храма в Филях
 
МоскваДмитрий МедведевКавказРоссияРелигия
 
 
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