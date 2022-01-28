"Это моя жизнь": экс-супруг Лорак ответил на критику в адрес невесты
Экс-супруг Лорак Налчаджиоглу ответил на критику в адрес своей невесты Лилии
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Ани Лорак с супругом Муратом Налчаджиоглу на церемонии награждения музыкальной премии "Жара Music Awards" в концертном зале "Крокус Сити Холл".
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу ответил на критику в социальных сетях своей невесты Лилии.
Экс-супруги официально развелись в 2019 году после почти 15 лет совместной жизни, однако поклонники певицы до сих пор пишут мужчине в Instagram неприятные сообщения.
"Тебя никто не знал бы без Ани Лорак", "На чужом несчастье счастья не построишь", "Вылез за счет Каролины, а теперь еще позирует с куртизанками", "Смотреть противно", – говорится в комментариях.
Мурат призвал пользователей уважать чужую жизнь.
"Давайте перестанем комментировать чужую жизнь. Это мой личный аккаунт и жизнь, давайте уважать всех людей, о которых вы говорите", – написал Налчаджиоглу.
Лорак развелась с турецким бизнесменом из-за измен мужчины. По ее словам, экс-супруг публично появлялся с девушками в Киеве — городе, где все ее хорошо знают и уважают.
"Это был сложный период в жизни, когда из СМИ узнала об изменах Мурата. Это было крушение моей мечты. Драма", — вспоминала исполнительница.
В свою очередь, Мурат отмечал, что одно время его действительно "затянули клубы", но после расставания с Лорак он многое осознал. Пара воспитывает общую дочь Софию.
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