https://ria.ru/20220128/lorak-1769988347.html

"Это моя жизнь": экс-супруг Лорак ответил на критику в адрес невесты

"Это моя жизнь": экс-супруг Лорак ответил на критику в адрес невесты - РИА Новости, 28.01.2022

"Это моя жизнь": экс-супруг Лорак ответил на критику в адрес невесты

Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу ответил на критику в социальных сетях своей невесты Лилии. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T14:42

2022-01-28T14:42

2022-01-28T14:42

шоубиз

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ани лорак

шоу-бизнес

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу ответил на критику в социальных сетях своей невесты Лилии. Экс-супруги официально развелись в 2019 году после почти 15 лет совместной жизни, однако поклонники певицы до сих пор пишут мужчине в Instagram неприятные сообщения.Мурат призвал пользователей уважать чужую жизнь.Лорак развелась с турецким бизнесменом из-за измен мужчины. По ее словам, экс-супруг публично появлялся с девушками в Киеве — городе, где все ее хорошо знают и уважают.В свою очередь, Мурат отмечал, что одно время его действительно "затянули клубы", но после расставания с Лорак он многое осознал. Пара воспитывает общую дочь Софию.

https://ria.ru/20211210/lorak-1762747768.html

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знаменитости, ани лорак, шоу-бизнес