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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210408/lorak-1727339715.html
Бывший муж Ани Лорак впервые прокомментировал развод с певицей
Бывший муж Ани Лорак впервые прокомментировал развод с певицей
Бывший муж Ани Лорак — турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу в эфире YouTube-шоу "Новини. Live" впервые прокомментировал развод с певицей. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T13:44
2021-04-08T13:44
турция
шоубиз
развод
шоу-бизнес
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ани лорак
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Бывший муж Ани Лорак — турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу в эфире YouTube-шоу "Новини. Live" впервые прокомментировал развод с певицей. Пара официально развелась в 2019 году после почти 15 лет совместной жизни. Ранее причиной расставания СМИ называли неверность Мурата. Он признался, что в то время его действительно "затянули клубы", но после расставания с Ани Лорак Мурат многое осознал.Сейчас 43-летний предприниматель, который в свое время переехал из Турции в Киев, изменился и даже встретил новую любовь — 24-летнюю визажистку по имени Лилия.В интервью бизнесмен также рассказал об отношениях с девятилетней дочерью Софией, которая родилась в браке с Лорак. По словам Мурата, они постоянно общаются и стараются как можно чаще видеться.Ани Лорак о личной жизни не распространяется, но по информации ряда СМИ после расставания с мужем она начала встречаться с продюсером Егором Глебом.
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турция, развод, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, ани лорак

Бывший муж Ани Лорак впервые прокомментировал развод с певицей

13:44 08.04.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Ани Лорак с супругом Муратом Налчаджиоглу на церемонии награждения музыкальной премии "Жара Music Awards" в концертном зале "Крокус Сити Холл".
Певица Ани Лорак с супругом Муратом Налчаджиоглу на церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в концертном зале Крокус Сити Холл. - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Бывший муж Ани Лорак — турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу в эфире YouTube-шоу "Новини. Live" впервые прокомментировал развод с певицей.
Пара официально развелась в 2019 году после почти 15 лет совместной жизни. Ранее причиной расставания СМИ называли неверность Мурата.

"Очень много сплетен было, много разных разговоров. Я не буду оправдываться. Было грустно, конечно. 15 лет живешь с человеком, а после определенной ситуации остаешься один в другой стране, куда приехал ради своей семьи", сказал экс-супруг певицы.

Он признался, что в то время его действительно "затянули клубы", но после расставания с Ани Лорак Мурат многое осознал.
Сейчас 43-летний предприниматель, который в свое время переехал из Турции в Киев, изменился и даже встретил новую любовь — 24-летнюю визажистку по имени Лилия.
В интервью бизнесмен также рассказал об отношениях с девятилетней дочерью Софией, которая родилась в браке с Лорак. По словам Мурата, они постоянно общаются и стараются как можно чаще видеться.
"Ребенок не должен отвечать за родительские ситуации, — отмечает он. — Слава богу, мы это все решили. Мы два взрослых человека, 15 лет жили вместе, мы друг друга понимаем, уважаем. Каждый знает свои ошибки".
Ани Лорак о личной жизни не распространяется, но по информации ряда СМИ после расставания с мужем она начала встречаться с продюсером Егором Глебом.
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