https://ria.ru/20210408/lorak-1727339715.html

Бывший муж Ани Лорак впервые прокомментировал развод с певицей

Бывший муж Ани Лорак впервые прокомментировал развод с певицей

Бывший муж Ани Лорак — турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу в эфире YouTube-шоу "Новини. Live" впервые прокомментировал развод с певицей. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T13:44

2021-04-08T13:44

2021-04-08T13:44

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ани лорак

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Бывший муж Ани Лорак — турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу в эфире YouTube-шоу "Новини. Live" впервые прокомментировал развод с певицей. Пара официально развелась в 2019 году после почти 15 лет совместной жизни. Ранее причиной расставания СМИ называли неверность Мурата. Он признался, что в то время его действительно "затянули клубы", но после расставания с Ани Лорак Мурат многое осознал.Сейчас 43-летний предприниматель, который в свое время переехал из Турции в Киев, изменился и даже встретил новую любовь — 24-летнюю визажистку по имени Лилия.В интервью бизнесмен также рассказал об отношениях с девятилетней дочерью Софией, которая родилась в браке с Лорак. По словам Мурата, они постоянно общаются и стараются как можно чаще видеться.Ани Лорак о личной жизни не распространяется, но по информации ряда СМИ после расставания с мужем она начала встречаться с продюсером Егором Глебом.

https://ria.ru/20210324/gagarina-1602671232.html

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турция, развод, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, ани лорак