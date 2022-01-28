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В Ленинградской области нашли тело женщины, утонувшей на Крещение
В Ленинградской области нашли тело женщины, утонувшей на Крещение - РИА Новости, 28.01.2022
В Ленинградской области нашли тело женщины, утонувшей на Крещение
В Ленинградской области нашли тело женщины, которая могла утонуть во время крещенских купаний, однако личность погибшей еще предстоит установить, сообщил РИА... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T14:05
2022-01-28T22:24
происшествия
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
крещение господне
россия
религия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв — РИА Новости. В Ленинградской области нашли тело женщины, которая могла утонуть во время крещенских купаний, однако личность погибшей еще предстоит установить, сообщил РИА Новости представитель областного управления СК России."Тело &lt;...&gt;, предположительно, утонувшей при купании на Крещение, найдено в реке Оредеж в Ленинградской области", — рассказал собеседник агентства.В соцсетях ранее появилось видео трагического инцидента. На кадрах женщина прыгает в прорубь, после чего один из присутствующих кричит, что ее унесло течением. Сама она из-под воды больше не показывается. Находившиеся рядом люди безрезультатно пытаются спасти ее, ныряя в воду под крики и плач ребенка погибшей.Информацию о трагедии РИА Новости подтвердил источник в силовых структурах.
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происшествия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), крещение господне, россия, религия
14:05 28.01.2022 (обновлено: 22:24 28.01.2022)
 
В Ленинградской области нашли тело женщины, утонувшей на Крещение

В Ленинградской области нашли тело женщины, которая утонула 19 января в крещенской купели

© Фото : Водолазная группа "ДобротворецЪ"/ВКонтактеПоисковые мероприятия в деревне Выра Гатчинского района Ленинградской области на реке Оредеж
Поисковые мероприятия в деревне Выра Гатчинского района Ленинградской области на реке Оредеж - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© Фото : Водолазная группа "ДобротворецЪ"/ВКонтакте
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв — РИА Новости. В Ленинградской области нашли тело женщины, которая могла утонуть во время крещенских купаний, однако личность погибшей еще предстоит установить, сообщил РИА Новости представитель областного управления СК России.
"Тело <...>, предположительно, утонувшей при купании на Крещение, найдено в реке Оредеж в Ленинградской области", — рассказал собеседник агентства.
В соцсетях ранее появилось видео трагического инцидента. На кадрах женщина прыгает в прорубь, после чего один из присутствующих кричит, что ее унесло течением. Сама она из-под воды больше не показывается. Находившиеся рядом люди безрезультатно пытаются спасти ее, ныряя в воду под крики и плач ребенка погибшей.
Информацию о трагедии РИА Новости подтвердил источник в силовых структурах.
Работники Московской городской спасательной службы во время крещенских купаний верующих в Москве. 18 января 2019 - РИА Новости, 1920, 19.01.2020
19 января 2020, 10:58
Московские спасатели оказали помощь женщине при крещенских купаниях
 
ПроисшествияЛенинградская областьСледственный комитет России (СК РФ)Крещение ГосподнеРоссияРелигия
 
 
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