https://ria.ru/20220128/kreschenie-1769982472.html

В Ленинградской области нашли тело женщины, утонувшей на Крещение

В Ленинградской области нашли тело женщины, утонувшей на Крещение - РИА Новости, 28.01.2022

В Ленинградской области нашли тело женщины, утонувшей на Крещение

В Ленинградской области нашли тело женщины, которая могла утонуть во время крещенских купаний, однако личность погибшей еще предстоит установить, сообщил РИА... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T14:05

2022-01-28T14:05

2022-01-28T22:24

происшествия

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

крещение господне

россия

религия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв — РИА Новости. В Ленинградской области нашли тело женщины, которая могла утонуть во время крещенских купаний, однако личность погибшей еще предстоит установить, сообщил РИА Новости представитель областного управления СК России."Тело <...>, предположительно, утонувшей при купании на Крещение, найдено в реке Оредеж в Ленинградской области", — рассказал собеседник агентства.В соцсетях ранее появилось видео трагического инцидента. На кадрах женщина прыгает в прорубь, после чего один из присутствующих кричит, что ее унесло течением. Сама она из-под воды больше не показывается. Находившиеся рядом люди безрезультатно пытаются спасти ее, ныряя в воду под крики и плач ребенка погибшей.Информацию о трагедии РИА Новости подтвердил источник в силовых структурах.

https://ria.ru/20200119/1563594689.html

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происшествия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), крещение господне, россия, религия