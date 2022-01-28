https://ria.ru/20220128/korchevnikov-1769944067.html

"Роман свадьбой не завершился": Корчевников пожаловался на личную жизнь

"Роман свадьбой не завершился": Корчевников пожаловался на личную жизнь - РИА Новости, 28.01.2022

"Роман свадьбой не завершился": Корчевников пожаловался на личную жизнь

Борис Корчевников в интервью с Анной Семенович обсудил личную жизнь. Он пожаловался, что ни разу не был женат. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T12:24

2022-01-28T12:24

2022-01-28T12:24

шоубиз

знаменитости

анна семенович

борис корчевников

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576243669_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_ffeb2618175f28fe276bf505ad95ebea.jpg

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Борис Корчевников в интервью с Анной Семенович обсудил личную жизнь. Он пожаловался, что ни разу не был женат.Семенович ответила, что с ее личной жизнь такая же ситуация.Анна посоветовала ведущему попробовать формат быстрых свиданий, во время которых за пять минут о собеседнике можно узнать необходимую информацию – например, про образование или работу.Вместе с Корчевниковым они решили порепетировать такой формат знакомств – за отведенное время они успели пофлиртовали друг с другом и поесть фруктов.Семенович часто признается, что готова создать семью и ищет достойного партнера. Для поиска подходящего мужчины она недавно отправилась на шоу "Давай поженимся".

https://ria.ru/20220127/pozhenimsya-1769410749.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

знаменитости, анна семенович, борис корчевников, шоу-бизнес