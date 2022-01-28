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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220128/korchevnikov-1769944067.html
"Роман свадьбой не завершился": Корчевников пожаловался на личную жизнь
"Роман свадьбой не завершился": Корчевников пожаловался на личную жизнь - РИА Новости, 28.01.2022
"Роман свадьбой не завершился": Корчевников пожаловался на личную жизнь
Борис Корчевников в интервью с Анной Семенович обсудил личную жизнь. Он пожаловался, что ни разу не был женат. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T12:24
2022-01-28T12:24
шоубиз
знаменитости
анна семенович
борис корчевников
шоу-бизнес
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Борис Корчевников в интервью с Анной Семенович обсудил личную жизнь. Он пожаловался, что ни разу не был женат.Семенович ответила, что с ее личной жизнь такая же ситуация.Анна посоветовала ведущему попробовать формат быстрых свиданий, во время которых за пять минут о собеседнике можно узнать необходимую информацию – например, про образование или работу.Вместе с Корчевниковым они решили порепетировать такой формат знакомств – за отведенное время они успели пофлиртовали друг с другом и поесть фруктов.Семенович часто признается, что готова создать семью и ищет достойного партнера. Для поиска подходящего мужчины она недавно отправилась на шоу "Давай поженимся".
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знаменитости, анна семенович, борис корчевников, шоу-бизнес
12:24 28.01.2022
 
"Роман свадьбой не завершился": Корчевников пожаловался на личную жизнь

Корчевников пожаловался на личную жизнь и отправился на "свидание" с Семенович

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБорис Корчевников
Борис Корчевников - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Борис Корчевников в интервью с Анной Семенович обсудил личную жизнь. Он пожаловался, что ни разу не был женат.

"Я читаю твои социальные сети и вижу, что ты даешь очень дельные и интересные советы, как устроить свою личную жизнь, как ее организовать. Даже какой-то курс есть, как сделать так, чтобы роман завершился свадьбой. Мне это понравилось. Единственное что, Ань, у меня ничего не выходит. За эти годы, что мы не виделись, никакой мой роман свадьбой не завершился", – признался Корчевников.

Семенович ответила, что с ее личной жизнь такая же ситуация.

"Знаешь, мой пока тоже", – засмеялась певица.

Анна посоветовала ведущему попробовать формат быстрых свиданий, во время которых за пять минут о собеседнике можно узнать необходимую информацию – например, про образование или работу.
© Фото : Судьба человека/Россия 1Кадр из передачи "Судьба человека" с Анной Семенович
Кадр из передачи Судьба человека с Анной Семенович - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© Фото : Судьба человека/Россия 1
Вместе с Корчевниковым они решили порепетировать такой формат знакомств – за отведенное время они успели пофлиртовали друг с другом и поесть фруктов.
Семенович часто признается, что готова создать семью и ищет достойного партнера. Для поиска подходящего мужчины она недавно отправилась на шоу "Давай поженимся".
Кадр из телепередачи Давай поженимся!
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