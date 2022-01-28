"Роман свадьбой не завершился": Корчевников пожаловался на личную жизнь
Корчевников пожаловался на личную жизнь и отправился на "свидание" с Семенович
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Борис Корчевников в интервью с Анной Семенович обсудил личную жизнь. Он пожаловался, что ни разу не был женат.
"Я читаю твои социальные сети и вижу, что ты даешь очень дельные и интересные советы, как устроить свою личную жизнь, как ее организовать. Даже какой-то курс есть, как сделать так, чтобы роман завершился свадьбой. Мне это понравилось. Единственное что, Ань, у меня ничего не выходит. За эти годы, что мы не виделись, никакой мой роман свадьбой не завершился", – признался Корчевников.
Семенович ответила, что с ее личной жизнь такая же ситуация.
"Знаешь, мой пока тоже", – засмеялась певица.
Анна посоветовала ведущему попробовать формат быстрых свиданий, во время которых за пять минут о собеседнике можно узнать необходимую информацию – например, про образование или работу.
Вместе с Корчевниковым они решили порепетировать такой формат знакомств – за отведенное время они успели пофлиртовали друг с другом и поесть фруктов.
Семенович часто признается, что готова создать семью и ищет достойного партнера. Для поиска подходящего мужчины она недавно отправилась на шоу "Давай поженимся".