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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220128/keshbek-1769928483.html
Спрос на работающие по программе кешбэка отели вырос на 40 процентов
Спрос на работающие по программе кешбэка отели вырос на 40 процентов - РИА Новости, 28.01.2022
Спрос на работающие по программе кешбэка отели вырос на 40 процентов
Эксперты рассказали, как новый этап программы туристического кешбэка повлиял на спрос на поездки и бронирование гостиниц, сообщает сервис Яндекс.Путешествия. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T12:30
2022-01-28T12:30
туризм
санкт-петербург
краснодарский край
республика крым
московская область (подмосковье)
ленинградская область
москва
новости - туризм
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Эксперты рассказали, как новый этап программы туристического кешбэка повлиял на спрос на поездки и бронирование гостиниц, сообщает сервис Яндекс.Путешествия.В первый день акции, которая позволяет вернуть до 20 процентов уплаченной по карте "Мир" суммы, количество поисковых запросов на места размещения резко увеличилось: на 70 процентов по сравнению с прошлой неделей. В следующие дни интерес на треть превышал показатели недельной давности, отметили аналитики.По итогам первых семи дней число бронирований выросло на 40 процентов. Доля заказов, при которых туристы воспользовались кешбэком, достигла 20 процентов. Средний чек за бронирование по России составляет 20 тысяч рублей, а одна ночь стоит примерно шесть тысяч. Средняя продолжительность проживания в отеле — три-четыре ночи.Среди путешественников стало заметно больше семей с детьми: в рамках программы на них приходится на треть больше бронирований, чем вне акции.Чаще всего покупатели оплачивают отели в Москва и Подмосковье (средний чек — 17,6 тысячи рублей), Краснодарском крае (31 тысяча рублей), Санкт-Петербурге и области (11,3 тысячи рублей). За отдых в Калининградской области туристы платят в среднем 18 тысяч рублей, а в Крыму — 37,5 тысячи рублей.
https://ria.ru/20220126/puteshestviya-1769392317.html
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санкт-петербург, краснодарский край, республика крым, московская область (подмосковье), ленинградская область, москва, новости - туризм, туризм, кешбэк
12:30 28.01.2022
 
Спрос на работающие по программе кешбэка отели вырос на 40 процентов

Яндекс.Путешествия: программа кешбэка увеличила число бронирований отелей на 40 процентов

© РИА Новости / Ирина НехорошкинаВид на Ялту со стороны отеля "Ливадийский"
Вид на Ялту со стороны отеля Ливадийский - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Эксперты рассказали, как новый этап программы туристического кешбэка повлиял на спрос на поездки и бронирование гостиниц, сообщает сервис Яндекс.Путешествия.
В первый день акции, которая позволяет вернуть до 20 процентов уплаченной по карте "Мир" суммы, количество поисковых запросов на места размещения резко увеличилось: на 70 процентов по сравнению с прошлой неделей.
В следующие дни интерес на треть превышал показатели недельной давности, отметили аналитики.
По итогам первых семи дней число бронирований выросло на 40 процентов. Доля заказов, при которых туристы воспользовались кешбэком, достигла 20 процентов.
Средний чек за бронирование по России составляет 20 тысяч рублей, а одна ночь стоит примерно шесть тысяч. Средняя продолжительность проживания в отеле — три-четыре ночи.
Среди путешественников стало заметно больше семей с детьми: в рамках программы на них приходится на треть больше бронирований, чем вне акции.
Чаще всего покупатели оплачивают отели в Москва и Подмосковье (средний чек — 17,6 тысячи рублей), Краснодарском крае (31 тысяча рублей), Санкт-Петербурге и области (11,3 тысячи рублей). За отдых в Калининградской области туристы платят в среднем 18 тысяч рублей, а в Крыму — 37,5 тысячи рублей.
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