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Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220128/kazakhstan-1769956755.html
Токаев назвал январские беспорядки в Казахстане спланированной атакой
Токаев назвал январские беспорядки в Казахстане спланированной атакой - РИА Новости, 28.01.2022
Токаев назвал январские беспорядки в Казахстане спланированной атакой
Власти Казахстана в ходе январских событий столкнулись с тщательно спланированной атакой, направленной в конечном итоге на захват власти, заявил президент... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T12:32
2022-01-28T17:35
беспорядки в казахстане
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НУР-СУЛТАН, 28 янв - РИА Новости. Власти Казахстана в ходе январских событий столкнулись с тщательно спланированной атакой, направленной в конечном итоге на захват власти, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на внеочередном съезде правящей партии "Нур Отан" в пятницу.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. Девятнадцатого января минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.
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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, twitter, оон, одкб, жанаозен, актау
12:32 28.01.2022 (обновлено: 17:35 28.01.2022)
 
Токаев назвал январские беспорядки в Казахстане спланированной атакой

Президент Казахстана Токаев: беспорядки были направлены на захват власти

© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкРабочие во время восстановительных работ пострадавшего от пожара здания Акимата в Алма-Ате
Рабочие во время восстановительных работ пострадавшего от пожара здания Акимата в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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Рабочие во время восстановительных работ пострадавшего от пожара здания Акимата в Алма-Ате
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НУР-СУЛТАН, 28 янв - РИА Новости. Власти Казахстана в ходе январских событий столкнулись с тщательно спланированной атакой, направленной в конечном итоге на захват власти, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на внеочередном съезде правящей партии "Нур Отан" в пятницу.
"В первые дни января Казахстан пережил сильнейшее потрясение. Мы столкнулись с тщательно спланированной атакой, направленной на подрыв конституционного порядка, устоев государства, целостности страны, единства народа и, в конечном итоге, на захват власти", - цитирует его пресс-служба в Twitter.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.
Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. Девятнадцатого января минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Вчера, 12:52Беспорядки в Казахстане
Токаев заявил о полной стабилизации ситуации в Казахстане
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанКасым-Жомарт ТокаевTwitterООНОДКБЖанаозенАктау
 
 
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