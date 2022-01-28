Медведев назвал события в Казахстане попыткой провести цветную революцию

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. На территории Казахстана была попытка провести в жизнь стандартный сценарий цветной революции, который использовался на Украине, это одно лекало, и это не может не настораживать, заявил зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ."Очевидно то, что на территории Казахстана была попытка провести в жизнь такой стандартный сценарий цветной революции, который использовался и в других странах, в том числе на Украине и в других местах. И вот это, конечно, не может не настораживать", - сказал Медведев."Совершенно очевидно, что это единое лекало, калька и что всё это было подготовлено, в том числе, и внешними игроками, которые, потирая руки, смотрели и ожидали, что, так сказать, власть к ним свалится", - добавил Медведев.Медведев отметил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал абсолютно точную оценку событиям в стране: по сути это была попытка террористического захвата власти.Он подчеркнул, что оценку того, что произошло, должны давать власти Казахстана, потому что это суверенная страна."И президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев такую оценку дал. Это, по сути, была попытка террористического захвата власти. Это, кстати, было подтверждено и в ходе его переговоров с президентом нашей страны во время последнего саммита ОДКБ", - сказал Медведев."Поэтому здесь оценки все даны, причины тоже известны, о них говорил, кстати, и президент Казахстана, и это, видимо, абсолютно точные оценки", - добавил он.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. Девятнадцатого января минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет. Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. На территории Казахстана была попытка провести в жизнь стандартный сценарий цветной революции, который использовался на Украине, это одно лекало, и это не может не настораживать, заявил зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ.
"Очевидно то, что на территории Казахстана была попытка провести в жизнь такой стандартный сценарий цветной революции, который использовался и в других странах, в том числе на Украине и в других местах. И вот это, конечно, не может не настораживать", - сказал Медведев.
"Совершенно очевидно, что это единое лекало, калька и что всё это было подготовлено, в том числе, и внешними игроками, которые, потирая руки, смотрели и ожидали, что, так сказать, власть к ним свалится", - добавил Медведев.
Медведев отметил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал абсолютно точную оценку событиям в стране: по сути это была попытка террористического захвата власти.
Он подчеркнул, что оценку того, что произошло, должны давать власти Казахстана, потому что это суверенная страна.
"И президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев такую оценку дал. Это, по сути, была попытка террористического захвата власти. Это, кстати, было подтверждено и в ходе его переговоров с президентом нашей страны во время последнего саммита ОДКБ", - сказал Медведев.
"Поэтому здесь оценки все даны, причины тоже известны, о них говорил, кстати, и президент Казахстана, и это, видимо, абсолютно точные оценки", - добавил он.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.
Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. Девятнадцатого января минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.
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