https://ria.ru/20220128/granitsa-1769906835.html

МВД Киргизии возбудило уголовное дело после стрельбы на границе

МВД Киргизии возбудило уголовное дело после стрельбы на границе - РИА Новости, 28.01.2022

МВД Киргизии возбудило уголовное дело после стрельбы на границе

МВД Киргизии возбудило уголовное дело по статье "преступление против мира" после боестолкновений на границе с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T09:01

2022-01-28T09:01

2022-01-28T09:17

таджикистан

мвд киргизии

столкновения на границе таджикистана и киргизии

в мире

киргизия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769838248_162:238:1949:1243_1920x0_80_0_0_20e63bb73afe9fd1aaad07d6e7439fb5.jpg

БИШКЕК, 28 янв - РИА Новости. МВД Киргизии возбудило уголовное дело по статье "преступление против мира" после боестолкновений на границе с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Сообщается, что "в нарушение международных договоренностей, военнослужащие пограничной службы Республики Таджикистан с применением тяжелого огнестрельного оружия совершили нападение на участки Чыр-Добо, Кум-Мазар, Дахма в селе Кок-Таш Баткенского района, где проживают простые граждане, а также на участок Торт-Коч в селе Орто-Боз и на здание войсковой части 707 внутренних войск МВД КР в селе Кок-Таш". В результате, добавили в МВД, были дома местных жителей, здание войсковой части 707. При этом военнослужащие и одно гражданское лицо получили огнестрельные ранения и были доставлены в Баткенскую областную больницу."По данному факту в ОВД (отделе внутренних дел - ред.) Баткенского района возбуждено уголовное дело по статье 402 "преступление против мира" уголовного кодекса Кыргызской Республики", - заявил представитель пресс-службы.В четверг погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяла гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен. Боестолкновения длились в течение нескольких часов, перемирия удалось достичь после переговоров представителей двух стран в районе 00.00 мск 28 января.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.

таджикистан

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

таджикистан, мвд киргизии, столкновения на границе таджикистана и киргизии, в мире, киргизия