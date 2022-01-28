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МВД Киргизии возбудило уголовное дело после стрельбы на границе
МВД Киргизии возбудило уголовное дело после стрельбы на границе - РИА Новости, 28.01.2022
МВД Киргизии возбудило уголовное дело после стрельбы на границе
МВД Киргизии возбудило уголовное дело по статье "преступление против мира" после боестолкновений на границе с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T09:01
2022-01-28T09:01
2022-01-28T09:17
таджикистан
мвд киргизии
столкновения на границе таджикистана и киргизии
в мире
киргизия
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БИШКЕК, 28 янв - РИА Новости. МВД Киргизии возбудило уголовное дело по статье "преступление против мира" после боестолкновений на границе с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Сообщается, что "в нарушение международных договоренностей, военнослужащие пограничной службы Республики Таджикистан с применением тяжелого огнестрельного оружия совершили нападение на участки Чыр-Добо, Кум-Мазар, Дахма в селе Кок-Таш Баткенского района, где проживают простые граждане, а также на участок Торт-Коч в селе Орто-Боз и на здание войсковой части 707 внутренних войск МВД КР в селе Кок-Таш". В результате, добавили в МВД, были дома местных жителей, здание войсковой части 707. При этом военнослужащие и одно гражданское лицо получили огнестрельные ранения и были доставлены в Баткенскую областную больницу."По данному факту в ОВД (отделе внутренних дел - ред.) Баткенского района возбуждено уголовное дело по статье 402 "преступление против мира" уголовного кодекса Кыргызской Республики", - заявил представитель пресс-службы.В четверг погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяла гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен. Боестолкновения длились в течение нескольких часов, перемирия удалось достичь после переговоров представителей двух стран в районе 00.00 мск 28 января.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.
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РИА Новости
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таджикистан, мвд киргизии, столкновения на границе таджикистана и киргизии, в мире, киргизия
09:01 28.01.2022 (обновлено: 09:17 28.01.2022)
МВД Киргизии возбудило уголовное дело после стрельбы на границе
МВД Киргизии возбудило уголовное дело после стрельбы на границе с Таджикистаном
БИШКЕК, 28 янв - РИА Новости. МВД Киргизии возбудило уголовное дело по статье "преступление против мира" после боестолкновений на границе с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что "в нарушение международных договоренностей, военнослужащие пограничной службы Республики Таджикистан с применением тяжелого огнестрельного оружия совершили нападение на участки Чыр-Добо, Кум-Мазар, Дахма в селе Кок-Таш Баткенского района, где проживают простые граждане, а также на участок Торт-Коч в селе Орто-Боз и на здание войсковой части 707 внутренних войск МВД КР в селе Кок-Таш". В результате, добавили в МВД, были дома местных жителей, здание войсковой части 707. При этом военнослужащие и одно гражданское лицо получили огнестрельные ранения и были доставлены в Баткенскую областную больницу.
"По данному факту в ОВД (отделе внутренних дел - ред.) Баткенского района возбуждено уголовное дело по статье 402 "преступление против мира" уголовного кодекса Кыргызской Республики", - заявил представитель пресс-службы.
В четверг погранслужба Киргизии сообщила
о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяла гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен. Боестолкновения длились в течение нескольких часов, перемирия удалось достичь после переговоров представителей двух стран в районе 00.00 мск 28 января.
Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.