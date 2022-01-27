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На границе Таджикистана и Киргизии произошла перестрелка

На границе Таджикистана и Киргизии произошла перестрелка - РИА Новости, 27.01.2022

На границе Таджикистана и Киргизии произошла перестрелка

На границе Таджикистана и Киргизии началась перестрелка между пограничниками двух стран, рассказали в пресс-службе киргизского погранведомства. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T17:36

2022-01-27T17:36

2022-01-27T22:52

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. На границе Таджикистана и Киргизии началась перестрелка между пограничниками двух стран, рассказали в пресс-службе киргизского погранведомства.В Бишкеке добавили, что таджикская сторона использует минометы и гранатометы.Ранее сообщалось, что пограничников перевели на усиленный вариант службы на фоне напряженности на границе с Таджикистаном из-за того, что Душанбе в одностороннем порядке перекрыл участок дороги в местности Торт-Кочо Баткенского района, соединяющей киргизские города Баткен и Исфану. На место происшествия выехали чиновники двух стран для деэскалации ситуации."Однако в районе 19:35 (16:35 мск. — Прим. ред.) обстановка ухудшилась в связи с применением таджикской стороной оружия и огня по пограничным подразделениям ПС ГКНБ КР (погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности Кыргызской Республики. — Прим. ред.) в местности Чыр-Добо Баткенского района. Основные перестрелки между подразделениями пограничных войск Кыргызстана и Таджикистана идут в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо", — заявили в Бишкеке.В ведомстве добавили, что перестрелка идет также в местности Торт-Кочо. Как сообщают очевидцы, киргизская сторона начала эвакуацию жителей приграничных сел.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран, которые возникают из-за неделимитированных участков, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.Последний раз подобная ситуация произошла в декабре в местности Кочо-Бою этого же района. Тогда граждане Киргизии проводили строительные работы на спорном участке, им попытались помешать таджикские военнослужащие. Во время возникшей перепалки один из пограничников четырежды выстрелил в воздух.

https://ria.ru/20211106/kirgiziya-1757868550.html

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