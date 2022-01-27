17:36 27.01.2022 (обновлено: 22:52 27.01.2022)
На границе Таджикистана и Киргизии произошла перестрелка
На границе Таджикистана и Киргизии началась перестрелка между пограничниками
© Фото : пресс-служба ГПС КРВоеннослужащие на границе Киргизии и Таджикистана
© Фото : пресс-служба ГПС КР
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. На границе Таджикистана и Киргизии началась перестрелка между пограничниками двух стран, рассказали в пресс-службе киргизского погранведомства.
В Бишкеке добавили, что таджикская сторона использует минометы и гранатометы.
Ранее сообщалось, что пограничников перевели на усиленный вариант службы на фоне напряженности на границе с Таджикистаном из-за того, что Душанбе в одностороннем порядке перекрыл участок дороги в местности Торт-Кочо Баткенского района, соединяющей киргизские города Баткен и Исфану. На место происшествия выехали чиновники двух стран для деэскалации ситуации.
"Однако в районе 19:35 (16:35 мск. — Прим. ред.) обстановка ухудшилась в связи с применением таджикской стороной оружия и огня по пограничным подразделениям ПС ГКНБ КР (погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности Кыргызской Республики. — Прим. ред.) в местности Чыр-Добо Баткенского района. Основные перестрелки между подразделениями пограничных войск Кыргызстана и Таджикистана идут в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо", — заявили в Бишкеке.
В ведомстве добавили, что перестрелка идет также в местности Торт-Кочо. Как сообщают очевидцы, киргизская сторона начала эвакуацию жителей приграничных сел.
Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран, которые возникают из-за неделимитированных участков, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.
Последний раз подобная ситуация произошла в декабре в местности Кочо-Бою этого же района. Тогда граждане Киргизии проводили строительные работы на спорном участке, им попытались помешать таджикские военнослужащие. Во время возникшей перепалки один из пограничников четырежды выстрелил в воздух.
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