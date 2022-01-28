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https://ria.ru/20220128/gosizmena-1769923160.html
В Петербурге будут судить ученого Митько, обвиняемого в госизмене
В Петербурге будут судить ученого Митько, обвиняемого в госизмене - РИА Новости, 28.01.2022
В Петербурге будут судить ученого Митько, обвиняемого в госизмене
Прокуратура Санкт-Петербурга направила в суд уголовное дело обвиняемого в государственной измене ученого Валерия Митько, сообщил РИА Новости в пятницу его... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T10:42
2022-01-28T12:56
происшествия
фсб
санкт-петербург
китай
telegram (приложение)
россия
валерий митько
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Прокуратура Санкт-Петербурга направила в суд уголовное дело обвиняемого в государственной измене ученого Валерия Митько, сообщил РИА Новости в пятницу его адвокат Антон Голубев."Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении нашего подзащитного Валерия Митько и направила дело в суд. В ближайшее время судом будет принято решение по поступившему уголовному делу", - заявил Голубев.В пресс-службе судов Ленинградской области агентству подтвердили, что сегодня Ленинградский областной суд зарегистрировал дело Митько.Как и у всех дел о госизмене, у материалов на Митько есть гриф секретности, поэтому фабула обвинения не раскрывается.В правозащитной организации "Первый отдел", которую представляет адвокат Голубев, добавляют, что, по их информации, начиная с 2016 года дважды в год Митько ездил читать лекции в китайский университет — это и привлекло внимание силовых структур."Обыскав его чемодан, они нашли документ, содержащий гостайну. Митько пояснил, что документ взят из открытых источников и был нужен для лекций — но это уже не имело значения", - утверждают в "Первом отделе".Митько находится под домашним арестом с февраля 2020 года, ему предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ (государственная измена) и грозит до 20 лет колонии.По данными защиты, Митько вменяется передача материалов с гостайной спецслужбам Китая во время поездки в эту страну.Ранее это дело вела правозащитная организация "Команды 29", ее руководитель Иван Павлов* сообщал, что фабула дела не раскрывается, а у самого ученого и его жены есть подписка о неразглашении. Впоследствии сам Павлов* был признан в России иностранным агентом.Согласно информации ассоциации общественных организаций ветеранов ВМФ, Валерий Митько - капитан первого ранга запаса, начальник кафедры гидроакустики Военно-морской академии с 1990 года.Он родился в 1941 году в Чернигове, окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени Попова, Военно-морскую академию, доктор технических наук, профессор. Служил на Тихоокеанском флоте в должностях начальника радиотехнической службы - командира боевой части связи надводного корабля и атомной подводной лодки.Митко - член-корреспондент Санкт-Петербургской инженерной академии, академик РАЕН, вице-президент - председатель секции гидроакустики Восточно-Европейской ассоциации акустиков и член других объединений.*Признан в России иностранным агентом
https://ria.ru/20211216/gosizmena-1763988195.html
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происшествия, фсб, санкт-петербург, китай, telegram (приложение), россия, валерий митько
10:42 28.01.2022 (обновлено: 12:56 28.01.2022)
 
В Петербурге будут судить ученого Митько, обвиняемого в госизмене

Прокуратура Петербурга направила в суд дело обвиняемого в госизмене ученого Валерия Митько

© Фото : Арктическая академия наукПрезидент Арктической академии наук Валерий Митько
Президент Арктической академии наук Валерий Митько - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© Фото : Арктическая академия наук
Президент Арктической академии наук Валерий Митько
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Прокуратура Санкт-Петербурга направила в суд уголовное дело обвиняемого в государственной измене ученого Валерия Митько, сообщил РИА Новости в пятницу его адвокат Антон Голубев.
"Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении нашего подзащитного Валерия Митько и направила дело в суд. В ближайшее время судом будет принято решение по поступившему уголовному делу", - заявил Голубев.
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В пресс-службе судов Ленинградской области агентству подтвердили, что сегодня Ленинградский областной суд зарегистрировал дело Митько.
Как и у всех дел о госизмене, у материалов на Митько есть гриф секретности, поэтому фабула обвинения не раскрывается.
В правозащитной организации "Первый отдел", которую представляет адвокат Голубев, добавляют, что, по их информации, начиная с 2016 года дважды в год Митько ездил читать лекции в китайский университет — это и привлекло внимание силовых структур.
"Обыскав его чемодан, они нашли документ, содержащий гостайну. Митько пояснил, что документ взят из открытых источников и был нужен для лекций — но это уже не имело значения", - утверждают в "Первом отделе".
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Митько находится под домашним арестом с февраля 2020 года, ему предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ (государственная измена) и грозит до 20 лет колонии.
По данными защиты, Митько вменяется передача материалов с гостайной спецслужбам Китая во время поездки в эту страну.
Ранее это дело вела правозащитная организация "Команды 29", ее руководитель Иван Павлов* сообщал, что фабула дела не раскрывается, а у самого ученого и его жены есть подписка о неразглашении. Впоследствии сам Павлов* был признан в России иностранным агентом.
Согласно информации ассоциации общественных организаций ветеранов ВМФ, Валерий Митько - капитан первого ранга запаса, начальник кафедры гидроакустики Военно-морской академии с 1990 года.
Он родился в 1941 году в Чернигове, окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени Попова, Военно-морскую академию, доктор технических наук, профессор. Служил на Тихоокеанском флоте в должностях начальника радиотехнической службы - командира боевой части связи надводного корабля и атомной подводной лодки.
Митко - член-корреспондент Санкт-Петербургской инженерной академии, академик РАЕН, вице-президент - председатель секции гидроакустики Восточно-Европейской ассоциации акустиков и член других объединений.
*Признан в России иностранным агентом
 
ПроисшествияФСБСанкт-ПетербургКитайTelegram (приложение)РоссияВалерий Митько
 
 
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