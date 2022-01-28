Лучшие фото недели: горячая мода, холодный марафон и кот-пожарный
Показ весенне-летней коллекции французского кутюрье Стефана Роллана на Неделе высокой моды в Париже.
Показ весенне-летней коллекции французского кутюрье Стефана Роллана на Неделе высокой моды в Париже.
Столкновения палестинцев с израильскими силами безопасности на Западном берегу.
Столкновения палестинцев с израильскими силами безопасности на Западном берегу.
Мальчик откапывает автомобиль после снегопада в Кашмире.
Самый холодный в мире марафон провели на Оймяконе в Якутии. Участники преодолевали дистанцию при температуре минус 53 градуса по Цельсию.
Самый холодный в мире марафон провели на Оймяконе в Якутии. Участники преодолевали дистанцию при температуре минус 53 градуса по Цельсию.
Модели перед показом коллекции ливанского дизайнера Эли Сааба в Париже.
Модели перед показом коллекции ливанского дизайнера Эли Сааба в Париже.
Световые проекции на брандмауэре здания в Санкт-Петербурге, приуроченные к 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Световые проекции на брандмауэре здания в Санкт-Петербурге, приуроченные к 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Сотрудница тепличного комплекса "Новосибирский" работает на церемонии открытия второй очереди инвестпроекта "Сибирская роза".
Сотрудница тепличного комплекса "Новосибирский" работает на церемонии открытия второй очереди инвестпроекта "Сибирская роза".
Дети катаются на санках во время снегопада в Стамбуле.
Пепел от вулкана Кумбре-Вьеха возле дома на острове Пальма.
Зрители на концерте электронной музыки в Рио-де-Жанейро.
Атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" в Кольском заливе.
Атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" в Кольском заливе.
Кот Семен из пожарной части тюменского поселка Боровский. Как дисциплинированный сотрудник, на работу он ходит в форме, каждый день принимает участие в построениях и спит на койке дневального. Спасатели считают питомца своим талисманом.
Кот Семен из пожарной части тюменского поселка Боровский. Как дисциплинированный сотрудник, на работу он ходит в форме, каждый день принимает участие в построениях и спит на койке дневального. Спасатели считают питомца своим талисманом.
Дерево, упавшее на автомобиль после метели в Афинах.
Дерево, упавшее на автомобиль после метели в Афинах.
Дети демонстрируют улов возле затонувшего во время тропического шторма корабля в Малави.
Дети демонстрируют улов возле затонувшего во время тропического шторма корабля в Малави.
Участники манифестации в Брюсселе против коронавирусных ограничений, введенных правительством Бельгии для сдерживания инфекции.
Участники манифестации в Брюсселе против коронавирусных ограничений, введенных правительством Бельгии для сдерживания инфекции.
Из-за проливных дождей в столице Мадагаскара Антананариву парковка с автомобилями рухнула на дома.
Из-за проливных дождей в столице Мадагаскара Антананариву парковка с автомобилями рухнула на дома.
Спасенные мигранты у побережья острова Лампедуза.
Спасенные мигранты у побережья острова Лампедуза.
Свалка в Антанге.
Любитель зимнего плавания ныряет в озеро в Китае.
Жители китайской провинции Хэнань стоят в очереди, чтобы пройти тесты на COVID-19.
Посетители теннисного турнира Australian Open спасаются от жары в Мельбурне.
Посетители теннисного турнира Australian Open спасаются от жары в Мельбурне.
Модель на показе коллекции Стефана Роллана в Париже.
Участники соревнований по мотокроссу на Кубок Кузбасса в Кемерово.
Участники соревнований по мотокроссу на Кубок Кузбасса в Кемерово.
Отдыхающие на пляже в Рио-де-Жанейро.
Аллигатор-альбинос по кличке Клод в Калифорнийской академии наук.
Аллигатор-альбинос по кличке Клод в Калифорнийской академии наук.
Девушки-военнослужащие из "Сирийских демократических сил".
Мальчики катаются на велосипедах по воде вышедшей из берегов реки в Кандагаре.
Мальчики катаются на велосипедах по воде вышедшей из берегов реки в Кандагаре.
Женщина на ночной экскурсии по знаменитой "Ленинке" — Российской государственной библиотеке в Москве.
Женщина на ночной экскурсии по знаменитой "Ленинке" — Российской государственной библиотеке в Москве.
Мужчина в костюме дикого зверя на фестивале Las Carantonas в Испании.
Мужчина в костюме дикого зверя на фестивале Las Carantonas в Испании.
Посетители под звуковым куполом нового Дома музыки в Будапеште.