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Лучшие фото недели: горячая мода, холодный марафон и кот-пожарный
Лучшие фото недели: горячая мода, холодный марафон и кот-пожарный - РИА Новости, 28.01.2022
Лучшие фото недели: горячая мода, холодный марафон и кот-пожарный
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 28.01.2022
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фото
мода
цветы
санкт-петербург
париж
испания
афины
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
санкт-петербург
париж
испания
афины
стамбул
сирия
тюменская область
китай
рио-де-жанейро (город)
кандагар
кемерово
мадагаскар
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фото, фото, мода, цветы, санкт-петербург, париж, испания, афины, стамбул, сирия, тюменская область, китай, рио-де-жанейро (город), кандагар, кемерово, мадагаскар, новосибирск, москва, сибирь (ледокол), российская государственная библиотека, лампедуза, западный берег реки иордан, кольский залив, кашмир, оймякон, погода, коронавирус covid-19, извержение вулкана на острове пальма, малави, фото - туризм, впечатления - туризм
11:03 28.01.2022 (обновлено: 13:12 28.01.2022)
 

Лучшие фото недели: горячая мода, холодный марафон и кот-пожарный

Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AP Photo / Francois Mori

Показ весенне-летней коллекции французского кутюрье Стефана Роллана на Неделе высокой моды в Париже.

Модель на показе коллекции одежды Stephane Rolland весна-лето 2022 Haute Couture в Париже
1 из 30

Показ весенне-летней коллекции французского кутюрье Стефана Роллана на Неделе высокой моды в Париже.

© AP Photo / Francois Mori
© AFP 2022 / Jaafar Ashtiyeh

Столкновения палестинцев с израильскими силами безопасности на Западном берегу.

Палестинская молодежь во время столкновений с израильскими силами безопасности
2 из 30

Столкновения палестинцев с израильскими силами безопасности на Западном берегу.

© AFP 2022 / Jaafar Ashtiyeh
© AFP 2022 / Tauseef Mustafa

Мальчик откапывает автомобиль после снегопада в Кашмире.

Мальчик расчищает снег с автомобиля после снегопада в Кашмире
3 из 30

Мальчик откапывает автомобиль после снегопада в Кашмире.

© AFP 2022 / Tauseef Mustafa
© AP Photo / Ivan Nikiforov

Самый холодный в мире марафон провели на Оймяконе в Якутии. Участники преодолевали дистанцию при температуре минус 53 градуса по Цельсию.

Участник самого холодного марафона в Якутии
4 из 30

Самый холодный в мире марафон провели на Оймяконе в Якутии. Участники преодолевали дистанцию при температуре минус 53 градуса по Цельсию.

© AP Photo / Ivan Nikiforov
© AFP 2022 / Christophe Archambault

Модели перед показом коллекции ливанского дизайнера Эли Сааба в Париже.

Модели перед показом коллекции высокой моды Elie Saab Весна-Лето 2022 в Париже
5 из 30

Модели перед показом коллекции ливанского дизайнера Эли Сааба в Париже.

© AFP 2022 / Christophe Archambault
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Световые проекции на брандмауэре здания в Санкт-Петербурге, приуроченные к 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Световые проекции на брандмауэре здания на Московском проспекте в Санкт-Петербурге
6 из 30

Световые проекции на брандмауэре здания в Санкт-Петербурге, приуроченные к 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Сотрудница тепличного комплекса "Новосибирский" работает на церемонии открытия второй очереди инвестпроекта "Сибирская роза".

Сотрудница тепличного комплекса Новосибирский работает во время церемонии открытия второй очереди проекта Сибирская роза
7 из 30

Сотрудница тепличного комплекса "Новосибирский" работает на церемонии открытия второй очереди инвестпроекта "Сибирская роза".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© AFP 2022 / Yasin Akgul

Дети катаются на санках во время снегопада в Стамбуле.

Дети катаются во время снегопада в Стамбуле
8 из 30

Дети катаются на санках во время снегопада в Стамбуле.

© AFP 2022 / Yasin Akgul
© REUTERS / Borja Suarez

Пепел от вулкана Кумбре-Вьеха возле дома на острове Пальма.

Пепел возле дома от вулкана Кумбре-Вьеха на Канарском острове Ла-Пальма
9 из 30

Пепел от вулкана Кумбре-Вьеха возле дома на острове Пальма.

© REUTERS / Borja Suarez
© AFP 2022 / Carl de Souza

Зрители на концерте электронной музыки в Рио-де-Жанейро.

Люди на концерте электронной музыки французской группы Circle в Рио-де-Жанейро, Бразилия
10 из 30

Зрители на концерте электронной музыки в Рио-де-Жанейро.

© AFP 2022 / Carl de Souza
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" в Кольском заливе.

Атомный ледокол проекта 22220 Сибирь в Кольском заливе во время движения к порту приписки в Мурманск
11 из 30

Атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" в Кольском заливе.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанк

Кот Семен из пожарной части тюменского поселка Боровский. Как дисциплинированный сотрудник, на работу он ходит в форме, каждый день принимает участие в построениях и спит на койке дневального. Спасатели считают питомца своим талисманом.

Кот Семен в пожарной части в Тюменской области
12 из 30

Кот Семен из пожарной части тюменского поселка Боровский. Как дисциплинированный сотрудник, на работу он ходит в форме, каждый день принимает участие в построениях и спит на койке дневального. Спасатели считают питомца своим талисманом.

© РИА Новости / Наталья Горшкова
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© AP Photo / Thanassis Stavrakis

Дерево, упавшее на автомобиль после метели в Афинах.

Пара проходит мимо упавшего после метели на машину дерева, Афины
13 из 30

Дерево, упавшее на автомобиль после метели в Афинах.

© AP Photo / Thanassis Stavrakis
© REUTERS / Eldson Chagara

Дети демонстрируют улов возле затонувшего во время тропического шторма корабля в Малави.

Дети демонстрируют свой улов возле затонувшего корабля, смытого во время тропического шторма Ана на реке Шире в деревне Табва, Малави
14 из 30

Дети демонстрируют улов возле затонувшего во время тропического шторма корабля в Малави.

© REUTERS / Eldson Chagara
© REUTERS / Johanna Geron

Участники манифестации в Брюсселе против коронавирусных ограничений, введенных правительством Бельгии для сдерживания инфекции.

Протестующие во время демонстрации против ограничений, введенных правительством Бельгии для сдерживания распространения COVID-19, в Брюсселе, Бельгия
15 из 30

Участники манифестации в Брюсселе против коронавирусных ограничений, введенных правительством Бельгии для сдерживания инфекции.

© REUTERS / Johanna Geron
© AFP 2022 / Rijasolo

Из-за проливных дождей в столице Мадагаскара Антананариву парковка с автомобилями рухнула на дома.

Пожарные работают на завалах после того, как автостоянка рухнула на дома после проливных дождей в Антананариву
16 из 30

Из-за проливных дождей в столице Мадагаскара Антананариву парковка с автомобилями рухнула на дома.

© AFP 2022 / Rijasolo
© AP Photo / Pau de la Calle

Спасенные мигранты у побережья острова Лампедуза.

Спасенные мигранты у побережья Лампедузы
17 из 30

Спасенные мигранты у побережья острова Лампедуза.

© AP Photo / Pau de la Calle
© AFP 2022 / Andi Saputra

Свалка в Антанге.

Мужчина собирает полезные вещи на свалке в Антанге
18 из 30

Свалка в Антанге.

© AFP 2022 / Andi Saputra
© AFP 2022 / STR

Любитель зимнего плавания ныряет в озеро в Китае.

Любитель зимнего плавания ныряет в озеро в Шэньяне, провинция Ляонин на северо-востоке Китая
19 из 30

Любитель зимнего плавания ныряет в озеро в Китае.

© AFP 2022 / STR
© AFP 2022 / STR

Жители китайской провинции Хэнань стоят в очереди, чтобы пройти тесты на COVID-19.

Жители стоят в очереди, чтобы пройти тесты на Covid-19 в Аньяне в центральной китайской провинции Хэнань, Китай
20 из 30

Жители китайской провинции Хэнань стоят в очереди, чтобы пройти тесты на COVID-19.

© AFP 2022 / STR
© AP Photo / Simon Baker

Посетители теннисного турнира Australian Open спасаются от жары в Мельбурне.

Зрители теннисного турнира Australian Open охлаждаются под водяным паром в Мельбурне, Австралия
21 из 30

Посетители теннисного турнира Australian Open спасаются от жары в Мельбурне.

© AP Photo / Simon Baker
© AFP 2022 / Christophe Archambault

Модель на показе коллекции Стефана Роллана в Париже.

Модель на показе коллекции одежды Stephane Rolland весна-лето 2022 Haute Couture в Париже
22 из 30

Модель на показе коллекции Стефана Роллана в Париже.

© AFP 2022 / Christophe Archambault
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Участники соревнований по мотокроссу на Кубок Кузбасса в Кемерово.

Участники соревнований на Кубок Кузбасса по мотокроссу на трассе в районе горнолыжного комплекса Люскус в Кемерове
23 из 30

Участники соревнований по мотокроссу на Кубок Кузбасса в Кемерово.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© REUTERS / Lucas Landau

Отдыхающие на пляже в Рио-де-Жанейро.

Отдыхающие на пляже Леблон в Рио-де-Жанейро
24 из 30

Отдыхающие на пляже в Рио-де-Жанейро.

© REUTERS / Lucas Landau
© AP Photo / Jeff Chiu

Аллигатор-альбинос по кличке Клод в Калифорнийской академии наук.

Аллигатор-альбинос в Калифорнийской академии наук по кличке Клод
25 из 30

Аллигатор-альбинос по кличке Клод в Калифорнийской академии наук.

© AP Photo / Jeff Chiu
© AFP 2022

Девушки-военнослужащие из "Сирийских демократических сил".

Девушки-военнослужащие Сирийских демократических сил в Хасеке, Сирия
26 из 30

Девушки-военнослужащие из "Сирийских демократических сил".

© AFP 2022
© AFP 2022 / Javed Tanveer

Мальчики катаются на велосипедах по воде вышедшей из берегов реки в Кандагаре.

Мальчики катаются на велосипедах по воде вышедшего из берегов ручья в Кандагаре
27 из 30

Мальчики катаются на велосипедах по воде вышедшей из берегов реки в Кандагаре.

© AFP 2022 / Javed Tanveer
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Женщина на ночной экскурсии по знаменитой "Ленинке" — Российской государственной библиотеке в Москве.

Женщина во время ночной экскурсии в Российской государственной библиотеке в Москве
28 из 30

Женщина на ночной экскурсии по знаменитой "Ленинке" — Российской государственной библиотеке в Москве.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© AP Photo / Bernat Armangue

Мужчина в костюме дикого зверя на фестивале Las Carantonas в Испании.

Мужчина в костюме дикого животного на фестивале Las carantonas в Испании
29 из 30

Мужчина в костюме дикого зверя на фестивале Las Carantonas в Испании.

© AP Photo / Bernat Armangue
© REUTERS / Bernadett Szabo

Посетители под звуковым куполом нового Дома музыки в Будапеште.

Посетители в звуковом куполе Дома музыки, созданном по проекту архитектора Су Фудзимото, в Будапеште
30 из 30

Посетители под звуковым куполом нового Дома музыки в Будапеште.

© REUTERS / Bernadett Szabo
 
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