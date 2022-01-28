https://ria.ru/20220128/filippiny-1769943910.html
Филиппины объявили об открытии страны для полностью привитых туристов
Филиппины объявили об открытии страны для полностью привитых туристов - РИА Новости, 28.01.2022
Филиппины объявили об открытии страны для полностью привитых туристов
Филиппины отменяют карантин для полностью привитых от коронавируса иностранцев, которым для въезда виза не требуется, а также возвращающихся из-за рубежа... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T13:48
2022-01-28T13:48
2022-01-28T13:48
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Филиппины отменяют карантин для полностью привитых от коронавируса иностранцев, которым для въезда виза не требуется, а также возвращающихся из-за рубежа граждан, сообщило местное агентство новостей PNA. Секретарь кабинета министров и официальный представитель президента Филиппин Карло Ногралес заявил, что новый протокол вступит с силу с 1 февраля для граждан государства и с 10 февраля – для туристов.Хотя обязательного карантина для прибывающих в страну не потребуется, они должны будут следить за симптомами в течение семи дней с момента прибытия. Также необходимо предъявить результаты ПЦР-теста на COVID-19, сделанного в течение 48 часов до отъезда из своей страны.Иностранцы, не привитые от коронавируса или не полностью вакцинированные, должны предъявить результаты теста и пройти карантин в установленном месте до повторного негативного результата на пятый день. Остальную часть 14-дневного карантина они смогут пройти дома.Однако для туристов из РФ ситуация не совсем понятна. Безвизовый режим для россиян из-за пандемии был приостановлен. Эксперты пояснили, что на уровне МИД он действует, но туристов в страну не пускают.При этом Филиппины признают "Спутник V"и одобрили "Спутник Лайт" в качестве универсального бустера. Правда, России нет в списке стран, которые подписали с этим государством соглашения о взаимном признании национальных сертификатов о вакцинации.Он добавил, что пока въезд разрешен только по рабочим визам и некоторым другим, для туристов –даже безвизовый – полностью ограничен.Кроме того, как сообщало Посольство России на Филиппинах, 14 января в стране изменили правил въезда. В частности, было объявлено, что с 16 февраля будет закрыт доступ непривитым иностранным гражданам за исключением детей (до 18 лет).Также в дипмиссии уточнили, что с 12 января ежедневная квота по числу приезжающих пассажиров в международных аэропортах сокращена до трех тысяч человек в день.
https://radiosputnik.ria.ru/20220126/norvegiya-1769599890.html
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вакцинация, филиппины, новости - туризм, туристы, туризм, отдых на море, вакцина "спутник v", россия, омикрон-штамм коронавируса
Филиппины объявили об открытии страны для полностью привитых туристов
Филиппины отменяют карантин для привитых от COVID иностранцев, которым не нужна виза
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости.
Филиппины отменяют карантин для полностью привитых от коронавируса иностранцев, которым для въезда виза не требуется, а также возвращающихся из-за рубежа граждан, сообщило
местное агентство новостей PNA.
Секретарь кабинета министров и официальный представитель президента Филиппин Карло Ногралес заявил, что новый протокол вступит с силу с 1 февраля для граждан государства и с 10 февраля – для туристов.
Хотя обязательного карантина для прибывающих в страну не потребуется, они должны будут следить за симптомами в течение семи дней с момента прибытия. Также необходимо предъявить результаты ПЦР-теста на COVID-19, сделанного в течение 48 часов до отъезда из своей страны.
Иностранцы, не привитые от коронавируса или не полностью вакцинированные, должны предъявить результаты теста и пройти карантин в установленном месте до повторного негативного результата на пятый день. Остальную часть 14-дневного карантина они смогут пройти дома.
Однако для туристов из РФ ситуация не совсем понятна. Безвизовый режим для россиян из-за пандемии был приостановлен. Эксперты пояснили, что на уровне МИД он действует, но туристов в страну не пускают.
При этом Филиппины признают "Спутник V"и одобрили "Спутник Лайт" в качестве универсального бустера. Правда, России нет в списке
стран, которые подписали с этим государством соглашения о взаимном признании национальных сертификатов о вакцинации.
"С февраля планируется въезд, но исходя из того, что происходит в стране, открытия может и не быть, – пояснил РИА Новости директор туристического агентства PH-tour на Филиппинах Ефим Наводников. – Основываясь на опыте работе с Филиппинами, могу сказать, что там меняется все очень быстро. Они давно хотят вновь начать принимать иностранцев, первое открытие планировалось перед "омикроном", даже запустили туристов, но потом из-за коронавируса все свернули".
Он добавил, что пока въезд разрешен только по рабочим визам и некоторым другим, для туристов –даже безвизовый – полностью ограничен.
Кроме того, как сообщало
Посольство России на Филиппинах, 14 января в стране изменили правил въезда. В частности, было объявлено, что с 16 февраля будет закрыт доступ непривитым иностранным гражданам за исключением детей (до 18 лет).
Также в дипмиссии уточнили, что с 12 января ежедневная квота по числу приезжающих пассажиров в международных аэропортах сокращена до трех тысяч человек в день.