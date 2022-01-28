https://ria.ru/20220128/filippiny-1769943910.html

Филиппины объявили об открытии страны для полностью привитых туристов

Филиппины объявили об открытии страны для полностью привитых туристов - РИА Новости, 28.01.2022

Филиппины объявили об открытии страны для полностью привитых туристов

Филиппины отменяют карантин для полностью привитых от коронавируса иностранцев, которым для въезда виза не требуется, а также возвращающихся из-за рубежа... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T13:48

2022-01-28T13:48

2022-01-28T13:48

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Филиппины отменяют карантин для полностью привитых от коронавируса иностранцев, которым для въезда виза не требуется, а также возвращающихся из-за рубежа граждан, сообщило местное агентство новостей PNA. Секретарь кабинета министров и официальный представитель президента Филиппин Карло Ногралес заявил, что новый протокол вступит с силу с 1 февраля для граждан государства и с 10 февраля – для туристов.Хотя обязательного карантина для прибывающих в страну не потребуется, они должны будут следить за симптомами в течение семи дней с момента прибытия. Также необходимо предъявить результаты ПЦР-теста на COVID-19, сделанного в течение 48 часов до отъезда из своей страны.Иностранцы, не привитые от коронавируса или не полностью вакцинированные, должны предъявить результаты теста и пройти карантин в установленном месте до повторного негативного результата на пятый день. Остальную часть 14-дневного карантина они смогут пройти дома.Однако для туристов из РФ ситуация не совсем понятна. Безвизовый режим для россиян из-за пандемии был приостановлен. Эксперты пояснили, что на уровне МИД он действует, но туристов в страну не пускают.При этом Филиппины признают "Спутник V"и одобрили "Спутник Лайт" в качестве универсального бустера. Правда, России нет в списке стран, которые подписали с этим государством соглашения о взаимном признании национальных сертификатов о вакцинации.Он добавил, что пока въезд разрешен только по рабочим визам и некоторым другим, для туристов –даже безвизовый – полностью ограничен.Кроме того, как сообщало Посольство России на Филиппинах, 14 января в стране изменили правил въезда. В частности, было объявлено, что с 16 февраля будет закрыт доступ непривитым иностранным гражданам за исключением детей (до 18 лет).Также в дипмиссии уточнили, что с 12 января ежедневная квота по числу приезжающих пассажиров в международных аэропортах сокращена до трех тысяч человек в день.

https://radiosputnik.ria.ru/20220126/norvegiya-1769599890.html

https://ria.ru/20210908/filippiny-1749134271.html

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