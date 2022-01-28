https://ria.ru/20220128/blekaut-1769906199.html

Минэнерго Узбекистана прокомментировало сообщения о причинах блэкаута

Минэнерго Узбекистана прокомментировало сообщения о причинах блэкаута - РИА Новости, 28.01.2022

Минэнерго Узбекистана прокомментировало сообщения о причинах блэкаута

Причины массового отключения энергоснабжения в Узбекистане должна установить правительственная комиссия, она продолжает работать, заявили РИА Новости в пятницу... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T08:49

2022-01-28T08:49

2022-01-28T08:49

в мире

таджикистан

узбекистан

туркмения

энергоавария в центральной азии

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ТАШКЕНТ, 28 янв – РИА Новости. Причины массового отключения энергоснабжения в Узбекистане должна установить правительственная комиссия, она продолжает работать, заявили РИА Новости в пятницу в пресс-службе министерства энергетики республики.В ряде регионов Узбекистана 25 января произошло отключение электроэнергии. По данным минэнерго, к 14.00 мск 27 января энергоснабжение было полностью восстановлено по всей республике. Массовые отключения электричества были зафиксированы также в Казахстане и Киргизии. В пятницу казахстанский оператор по управлению электрическими сетями KEGOC заявил, что причиной аварии в объединенной энергосистеме Центральной Азии 25 января стало короткое замыкание на Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане.В ведомстве напомнили, что по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиеева создана правительственная комиссия под председательством премьер-министра страны Абдуллы Арипова по расследованию причин происшествия и разработке плана по недопущению подобных ситуаций в дальнейшем.Объединенная энергосистема Центральной Азии (ОЭС ЦА), созданная в советское время, представляет собой блок энергосистем, в состав которого входят системы юга Казахстана, а также Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении.

https://ria.ru/20220128/blekaut-1769851688.html

таджикистан

узбекистан

туркмения

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в мире, таджикистан, узбекистан, туркмения, энергоавария в центральной азии