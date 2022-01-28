Минэнерго Узбекистана прокомментировало сообщения о причинах блэкаута
Минэнерго Узбекистана: о причинах блэкаута говорить рано, их установит комиссия
Линия электропередач. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 28 янв – РИА Новости. Причины массового отключения энергоснабжения в Узбекистане должна установить правительственная комиссия, она продолжает работать, заявили РИА Новости в пятницу в пресс-службе министерства энергетики республики.
В ряде регионов Узбекистана 25 января произошло отключение электроэнергии. По данным минэнерго, к 14.00 мск 27 января энергоснабжение было полностью восстановлено по всей республике. Массовые отключения электричества были зафиксированы также в Казахстане и Киргизии. В пятницу казахстанский оператор по управлению электрическими сетями KEGOC заявил, что причиной аварии в объединенной энергосистеме Центральной Азии 25 января стало короткое замыкание на Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане.
"Выводы о причинах энергосбоя будут сформулированы по итогам работы комиссии. Комиссия еще работает, результаты будут официально опубликованы", - сказал представитель минэнерго, комментируя заявление казахстанского оператора.
В ведомстве напомнили, что по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиеева создана правительственная комиссия под председательством премьер-министра страны Абдуллы Арипова по расследованию причин происшествия и разработке плана по недопущению подобных ситуаций в дальнейшем.
Объединенная энергосистема Центральной Азии (ОЭС ЦА), созданная в советское время, представляет собой блок энергосистем, в состав которого входят системы юга Казахстана, а также Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении.