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В Казахстане назвали причину отключения электроэнергии
В Казахстане назвали причину отключения электроэнергии - РИА Новости, 28.01.2022
В Казахстане назвали причину отключения электроэнергии
Авария в энергосистеме Центральной Азии, произошедшая 25 января и затронувшая ряд стран Центральной Азии, не связана с деятельностью майнеров, сообщила в... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T07:59
2022-01-28T07:59
2022-01-28T08:32
в мире
казахстан
узбекистан
центральная азия
нур-султан
энергоавария в центральной азии
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НУР-СУЛТАН, 28 янв - РИА Новости. Авария в энергосистеме Центральной Азии, произошедшая 25 января и затронувшая ряд стран Центральной Азии, не связана с деятельностью майнеров, сообщила в пятницу пресс-служба казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC."Необходимо отметить, что произошедшая авария не связана с деятельностью потребителей, осуществляющих цифровой майнинг", - говорится в сообщении.Что касается отсутствия поставок электроэнергии в адрес потребителей, осуществляющих цифровой майнинг, оператор пояснил, что в Единой электроэнергетической системе республики сохраняется ситуация с дефицитом электрической энергии. "Основными факторами возникновения дефицита являются высокая аварийность на электростанциях и значительный рост потребления электроэнергии, который за прошедший год превысил 6%, что в три раза больше показателей последних лет. Для сравнения, в 2020 году прирост потребления электроэнергии составлял 2%, в 2019 году – 1,9%", - уточнили в пресс-службе.Казахстан, согласно последним оценкам Кембриджского университета (по состоянию на август 2021 года), занимал второе место в мире по объемам майнинга биткоина с долей в 18,1%. Первое место было у США с 35,4%, третье - у России с долей в 11,2%.Во вторник были зафиксированы массовые отключения электричества в Казахстане, Узбекистане и Киргизии, предположительно, это связано с аварией в объединенной энергосистеме Центральной Азии. Объединенная энергосистема Центральной Азии (ОЭС ЦА), созданная в советское время, представляет собой блок энергосистем, в состав которого входят системы юга Казахстана, а также Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении.
https://ria.ru/20220125/elektroperedacha-1769389607.html
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в мире, казахстан, узбекистан, центральная азия, нур-султан, энергоавария в центральной азии
07:59 28.01.2022 (обновлено: 08:32 28.01.2022)
В Казахстане назвали причину отключения электроэнергии
KEGOC: причиной блэкаута 25 января стало короткое замыкание на ТЭС в Узбекистане