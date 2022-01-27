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https://ria.ru/20220127/zorge-1769779204.html
Трутнев поддержал позицию МИД о перезахоронении праха Зорге на Курилах
Трутнев поддержал позицию МИД о перезахоронении праха Зорге на Курилах - РИА Новости, 27.01.2022
Трутнев поддержал позицию МИД о перезахоронении праха Зорге на Курилах
Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что поддерживает позицию МИД о перезахоронении праха легендарного советского разведчика РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T13:31
2022-01-27T13:31
япония
москва
юрий трутнев
сергей лавров
рихард зорге
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 янв - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что поддерживает позицию МИД о перезахоронении праха легендарного советского разведчика Рихарда Зорге на Курилах, переговоры еще идут.Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона в настоящий момент занимается с Японией решением вопроса о захоронении праха Зорге, есть инициатива перезахоронить его на российской территории, на юге Сахалинской области, на Курильских островах."Действительно, такие переговоры идут, я полностью поддерживаю позицию министерства иностранных дел", — сказал Трутнев.Рихард Зорге (1895-1944) - легендарный разведчик, который работал в Японии под оперативными псевдонимами "Рамзай" и "Инсон". Он сообщал о приближении нападения нацистской Германии на Советский Союз, а в сентябре 1941 года передал, что Япония не будет вступать в войну на стороне Германии, что позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы осенью 1941 года. Он передавал свои радиограммы практически через день, работая в Японии с 1933 года в качестве корреспондента немецких газет. Зорге арестовали в 1941 году, в 1944 году он был казнен и похоронен в братской могиле.Гражданская жена или, как говорят японцы, "японская" жена Ханако Исии пять лет добивалась от оккупационных властей разрешения на эксгумацию. В 1949 году она опознала по останкам Рихарда Зорге и перезахоронила на кладбище Тама, арендовав участок на собственные деньги. В 1956 году Исии вместе с соратниками установили скромный камень серого цвета на могиле Зорге, где по-японски было написано, что там лежит герой войны, отдавший жизнь в борьбе за мир.В 1964 году Зорге было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, и в 1966 году при помощи посольства СССР в Японии была установлена плита из черного гранита, а справа и слева - две другие плиты. Слева перечислены все соратники Зорге с датами смерти, а справа серая гранитная плита фактически повторяет ту первоначальную плиту, которую установила Ханако Исии. Сама Ханако Исии до своей смерти ухаживала за этой могилой, она умерла в 2000 году.В 2020 году посольство России в Японии получило права на могилу Зорге.
https://ria.ru/20220127/zorge-1769713714.html
https://ria.ru/20220126/lavrov-1769607202.html
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япония, москва, юрий трутнев, сергей лавров, рихард зорге, россия
13:31 27.01.2022
 
Трутнев поддержал позицию МИД о перезахоронении праха Зорге на Курилах

Вице-премьер Трутнев поддержал позицию о перезахоронении праха разведчика Зорге на Курилах

© РИА Новости / Ксения НакаМогила Рихарда Зорге в Японии
Могила Рихарда Зорге в Японии - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Ксения Нака
Могила Рихарда Зорге в Японии
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 янв - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что поддерживает позицию МИД о перезахоронении праха легендарного советского разведчика Рихарда Зорге на Курилах, переговоры еще идут.
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона в настоящий момент занимается с Японией решением вопроса о захоронении праха Зорге, есть инициатива перезахоронить его на российской территории, на юге Сахалинской области, на Курильских островах.
Герой Советского Союза, разведчик Рихард Зорге - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
03:53
В РВИО предложили перезахоронить Зорге на курильском острове Матуа
"Действительно, такие переговоры идут, я полностью поддерживаю позицию министерства иностранных дел", — сказал Трутнев.
Рихард Зорге (1895-1944) - легендарный разведчик, который работал в Японии под оперативными псевдонимами "Рамзай" и "Инсон". Он сообщал о приближении нападения нацистской Германии на Советский Союз, а в сентябре 1941 года передал, что Япония не будет вступать в войну на стороне Германии, что позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы осенью 1941 года. Он передавал свои радиограммы практически через день, работая в Японии с 1933 года в качестве корреспондента немецких газет. Зорге арестовали в 1941 году, в 1944 году он был казнен и похоронен в братской могиле.
Возложение цветов к могиле Зорге в Японии - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
Вчера, 14:11
Россия решает с Японией вопрос с захоронением Зорге, сообщил Лавров
Гражданская жена или, как говорят японцы, "японская" жена Ханако Исии пять лет добивалась от оккупационных властей разрешения на эксгумацию. В 1949 году она опознала по останкам Рихарда Зорге и перезахоронила на кладбище Тама, арендовав участок на собственные деньги. В 1956 году Исии вместе с соратниками установили скромный камень серого цвета на могиле Зорге, где по-японски было написано, что там лежит герой войны, отдавший жизнь в борьбе за мир.
В 1964 году Зорге было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, и в 1966 году при помощи посольства СССР в Японии была установлена плита из черного гранита, а справа и слева - две другие плиты. Слева перечислены все соратники Зорге с датами смерти, а справа серая гранитная плита фактически повторяет ту первоначальную плиту, которую установила Ханако Исии. Сама Ханако Исии до своей смерти ухаживала за этой могилой, она умерла в 2000 году.
В 2020 году посольство России в Японии получило права на могилу Зорге.
 
ЯпонияМоскваЮрий ТрутневСергей ЛавровРихард ЗоргеРоссия
 
 
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